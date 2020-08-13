شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يضم حسن إبراهيم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الوصل تعاقده مع لاعب شباب الأهلي حسن إبراهيم ليكسب «الإمبراطور» صفقة مهمة ستعزز تشكيلته في الموسم الجديد 2020-2021.

ويعد حسن إبراهيم (29 عاماً) الذي نشأ في الشباب قبل اندماجه مع الأهلي من اللاعبين الذين برزوا في السنوات الماضية.

وقد اختبر اللعب الدولي، لكنه لم يستطع فرض مكان ثابت مع «الفرسان».

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