عمومية هادئة لكرة السلة تعتمد لاعبين أجنبيين لكل فريق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

جاءت الجمعية العمومية العادية لاتحاد كرة السلة التي عقدت أمس الأربعاء، بقاعة زعبيل- فندق ماريوت الجداف،سلسة ووسط مناقشات هادئة،حيث تمت الموافقة على اعتماد لاعبين أجنبيين لكل فريق في الموسم الجديد.

ترأس الجمعية العمومية اللواء م إسماعيل القرقاوي وهو أدار المناقشات مع عبد اللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد وأعضاء الاتحاد بكل شفافية.

كما حضر الجمعية عبدالله حسن ممثل هيئة الرياضة وممثلو الأندية المنضوية، ماعدا اتحاد كلباء والجزيرة الحمراء.

وأقرت الجمعية متقرحات الأندية المقدمة وأهمها اعتماد لاعبين أجنبيين لكل فريق بدلاً من واحد كما هو معمول به حالياً،كما سمحت باستمرار العمل ببند حرية الانتقال للاعبين الذين هم فوق 30 سنة.

ووافقت الجمعية على تسجيل اللاعب المقيم فوق 18 سنة بشرط أن تكون مدة إقامته في الدولة 3 سنوات.

أما القرار الذي أخذ وقتاً من الجدل فهو المتعلق بإمكانية كل فريق نسائي تسجيل لاعبة أجنبية، حيث تعادلت الكفة في المرحلة الأولى ( 7 مقابل 7 أصوات)،في حين تمت الموافقة على المقترح في المرحلة الثانية بعد نيله 8 أصوات مقابل 7،حيث صوت بني ياس لصالحه، بعدما كان امتنع في المرحلة الأولى.

من جهة أخرى،قال حسن الحمادي ممثل نادي الظفرة إن أندية العاصمة لم تبدأ التدريبات حتى الآن، وطالب بتأجيل عودة استكمال الموسم، ووعده إسماعيل القرقاوي بدراسة الأمر، لاسيما أن البرمجة التي وضعت ليست نهائية ويمكن إعادة النظر فيها وفق المستجدات والمتغيرات.

وعلم «الخليج الرياضي» أن العمومية غير العادية الخاصة بالنظام الأساسي ستعقد في الخامسة والنصف من مساء يوم 18 أغسطس /آب الجاري في قاعة زعبيل فندق ماريوت الجداف.