إلغاء سباق ماراثون باريس بسبب فيروس كورونا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أُلغي سباق ماراثون باريس المقرر في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت اللجنة المنظمة للحدث، الأربعاء.

وكان السباق مقرراً أصلاً في الخامس من إبريل الماضي، وتم تأجيله مرتين إلى 18 أكتوبر/ تشرين الأول، ثم إلى 15 نوفمبر قبل أن يتم إلغاؤه نهائياً.

وقال بيان صادر عن اللجنة المنظمة «أمام استحالة مشاركة العديد من العدائين في هذا السباق لا سيما القادمين من دول أجنبية بسبب صعوبة التنقل، فقد اتخذ القرار باللقاء مرة جديدة عام 2021».

وأضاف: «جميع الذين سجلوا أسماءهم للمشاركة في نسخة العام الماضي يستطيعون المشاركة العام المقبل إذا أرادوا ذلك».

ولحق ماراثون باريس بالتالي بسباقات أخرى مثل نيويورك، وبرلين، وبوسطن، وشيكاغو.