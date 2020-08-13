العجماني يقود تدريبات الذيد استعداداً للموسم الجديد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استأنفت إدارة نادي الذيد الرياضي تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في استاد الحمرية بقيادة المدرب المواطن محمد العجماني بعد الراحة التي نالها اللاعبون وانتهاء مرحلة التعاقدات مع كافة اللاعبين والجهازين الاداري والفني.

ويأتي التدريب في استاد ملعب نادي الحمرية في إطار التعاون بين الناديين وذلك لحين انتهاء أعمال الصيانة التي تجريها حالياً دائرة الأشغال العامة بحكومة الشارقة في استاد نادي الذيد بإشراف مجلس الشارقة الرياضي.

وباشر المدرب العجماني تمارين اللاعبين وسط إجراءات احترازية وتطبيق قواعد التباعد بين اللاعبين واقتصرت تدريبات المرحلة الأولى على تدريبات اللياقة البدنية والمهارات الفردية التخصصية تمهيداً لوضع الخطط والتحضير المتواصل للدوري في ظل طموح النادي بتحقيق نجاح لافت ومرتقب في المراكز الأول.

شهدت الحصة التدريبية الأولى لفريق نادي الذيد حضوراً ومشاركة من جميع اللاعبين وبدت الروح المعنوية العالية والجدية الكبيرة في تنفيذ تعليمات الجهاز الفني وتحقيق الرؤية الطموحة في رفع مستوى اللياقة البدنية ثم التحضير لمباريات ودية مرتقبة.

وأكد سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الرياضي أن النادي يعول كثيراً على عطاء اللاعبين بقيادة المدرب الوطني العجماني والجهاز الفني والإداري لتحقيق طموح جماهير النادي خلال الموسم المقبل. وأشار إلى أن النادي لن يتوانى في تقديم كافة أشكال الدعم للفريق الأول لتحقيق رؤية النادي في الوصول إلى مراكز متقدمة.