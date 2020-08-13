شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة المصري يبحث تعديل موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

خاطبت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، الجهات الأمنية لتعديل موعد مباراة الأهلى والانتاج الحربي المحدد لها الجمعة المقبل بسبب تعارضها مع موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ في دوري ابطال اوربا.

وقال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية: «هناك تفاصيل كثيرة لها علاقة بالمنظومة في هذه المسألة، فمن الممكن أن يرفض الأمن في حالة تغيير الموعد وهناك فرق تعتاد على اللعب بهذا الموعد».

وأكمل: «عرضنا تغيير موعد الأهلي والانتاج على لجنة المسابقات وهي صاحبة القرار مع الأمن».

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