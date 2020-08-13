شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يتسلم ملعبه الجديد باحتفالية تاريخية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع
يتسلم النادي الأهلي ملعبه الجديد، الأربعاء، في احتفالية كبرى تقام على استاد السلام الدولي الذي سيتحول إلى استاد الأهلي بعد الاتفاق بشكل رسمي مع شركة استادات القابضة، حيث تم توقيع الاتفاق في وقت سابق بين الطرفين.
وتنطلق الاحتفالية بحضور رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب وباقي أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى رئيس شركة استادات محمد كامل.
وشهدت الاتفاقات بين الأهلي واستادات الحصول على إدارة الملعب وتحويل اسمه إلى استاد النادي الأهلي بالإضافة لعدة امتيازات أخرى خاصة بفرع للنادي في الأقصر وتطوير قناة النادي وغيرها من المشروعات التي سيتم الكشف عنها تباعاً.
كان الأهلى قد أنهى المرحلة الأولى من الترتيبات الخاصة بتجهيز استاد السلام التي تضم تجهيز غرف خلع الملابس وتغيير اللوحات حول الملعب وتركيب شاشات تلفزيونية بجوار مدرجات الدرجتين الثانية والثالثة وتجهيز منطقة «ميكسد وزن».
فيما تضم المرحلة الثانية تجهيز عدد من الملاعب الفرعية وإنشاء متحف خاص بالأهلى وغرف خلع ملابس الناشئين.
وسوف تشمل الاحتفالية العديد من الفقرات، أبرزها مباراة بين نجوم الأهلى السابقين.
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