عيسى هلال يستقبل النجم البرازيلي السابق خوليو سيزار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، الاثنين الماضي، خوليو سيزار حارس مرمى منتخب البرازيل وانترميلان الإيطالي السابق بمقر المجلس في زيارة تعريفية عن المجلس ودوره في الإمارة الباسمة. بحضور عبد الله علي سلطان عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، ورئيس لجنة الاحتراف.

وذكر عيسى هلال أن الزيارة فرصة للحديث عن الرياضة بالإمارات بشكل عام، وفي الإمارة الباسمة بشكل خاص، والتعريف بالمجلس وإشرافه على الأندية الرياضية إلى جانب الحديث عن الخطط المستقبلية والاستراتيجية؛ من أجل مواصلة التطوير خصوصاً على مستوى كرة القدم في أندية الإمارة.

وأضاف: استقبلنا حارس مرمى البرازيل الدولي السابق خوليو سيزار في إطار فتح أبواب التعاون، وتوطيد العلاقات بين الطرفين، والاستفادة مستقبلاً من هذه الخبرات الكبيرة التي يتمتعون بها في مجال كرة القدم، وسعى المجلس لتفعيل ذلك بصورة أكبر سواء على مستوى الأشخاص أو على مستوى الأندية والمؤسسات الكروية على جميع المستويات؛ حيث سبق للمجلس القيام بعقد لقاءات مباشرة مع جهات عالمية واستقبال نجوم ومؤسسات رياضية وكل ذلك يصب في إطار تطوير الرياضة بالإمارة الباسمة، والاستفادة من هذه الأسماء في المجال الرياضي.

وأضاف: يحرص المجلس على فتح قنوات التواصل مع الأسماء الكروية اللامعة سواء من المعتزلين أو الحاليين أو المدربين والإداريين وبيوت الرياضة العالمية من أجل عكس ذلك في جهود المجلس في الترتقاء برياضة الإمارة الباسمة بشكل عام، وفي كرة القدم بشكل خاص.

وتقدم سيزار بدوره بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي على حفاوة الاستقبال مبدياً سعادته بتبادل أطراف الحديث مع المجلس، ومناقشة مختلف المواضيع المتعلقة مع عيسى هلال، وخاصة عن الرياضة في الإمارات وفي إمارة الشارقة بشكل خاص ودور المجلس في العمل على الارتقاء بالأندية مشيراً إلى أن الإمكانات عالية والاهتمام كبير بالرياضة وبالكوادر البشرية وهي من أهم الأساسيات للمضي في طريق المنافسات وحصد الإنجازات.