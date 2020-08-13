الاتحاد العربي للسلة ينظم دورة «تنظيم وإدارة البطولات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يفتتح اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الاماراتي والعربي لكرة للسلة في الثامنة مساء غد الخميس الدورة الأولى لتنظيم وإدارة بطولات كرة السلة العربية (أون لاين) التي ستبث محاضراتها على الصفحة الرسمية للاتحاد العربي لكرة السلة عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتستمر حتى السبت المقبل ويحاضر فيها نخبة من الخبراء المتخصصين في مجال التنظيم والادارة هم: الدكتور أحمد سعد الشريف من الإمارات والدكتور محمد بلال والدكتورة النور الزيني من مصر والدكتور وليد الهندي من الكويت والدكتور عامر الشعار من الاردن وهلال شوكت من سوريا.

يتضمن اليوم الأول محاضرتين الأولى عن التخطيط للبطولات يقدمها الدكتور عامر الشعار والثانية عن اللجان المنظمة للبطولات للدكتور وليد الهندي على أن تستأنف الدورة الجمعة بمحاضرتين عن تنظيم المباريات بطرق مختلفة للمحاضر هلال شوكت وادارة الاتصالات للدكتورة نور الزيني المحاضر الرياضي بالاتحاد الدولي لكرة القدم في إدارة الاتصالات ثم تختتم الدورة السبت بمحاضرتين عن التسويق والاستثمار في البطولات للدكتور أحمد سعد الشريف نائب مدير عام هيئة التنمية البشرية بدبي مؤسس جمعية الرياضيين بالامارت واكاديمية (دارسا) والمحاضرة الأخيرة ستكون عن إدارة المخاطر في بطولات السلة للدكتور محمد بلال على أن يختتم الدورة العميد عبد الله شلبي أمين عام الاتحاد العربي لكرة السلة.

وتعتبر هذه الدورة الثالثة التي ينظمها الاتحاد العربي خلال الشهور الثلاثة الأخيرة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا وذلك بعد دورتي التحكيم والإحصاء اللتين شهدتا مشاركة كبيرة٠