اتحاد كرة الطاولة يعتمد حزمة إجراءات احترازية في المسابقات المحلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد اتحاد الإمارات لكرة الطاولة لتطبيق عدد من التغييرات الجوهرية على ممارسات اللعبة في المسابقات المحلية اعتباراً من الموسم المقبل، بما يستجيب للبروتوكول الصحي المعتمد لتوفير وسائل الوقاية للاعبين والحفاظ على سلامتهم.

ومن أبرز تلك التغييرات التي ستطبق لأول مرة أنه لن يكون هناك أي تغيير للملعب خلال المباراة، وسيبقى اللاعب في موقعه على الطاولة من بداية المواجهة حتى نهايتها، ولن يسمح بدخول أي جمهور للصالات، وسيتم تطبيق التباعد الجسدي من خلال تقليل عدد المتواجدين في الصالة خلال المنافسات، مع إخضاع اللاعبين للفحوص الطبية قبل البطولات وكذلك لقياس درجة الحرارة قبل دخول الصالة.

ويدرس مجلس إدارة الاتحاد ما سيترتب على قرار الاتحاد الدولي للعبة بتأجيل بطولة العالم في كوريا الجنوبية التي كان من المقرر أن تقام في أكتوبر 2020، لتكون خلال شهر فبراير من عام 2021، وهو الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في برنامج الإعداد الخاص بها.

كما قررت اللجنة المنظمة للبطولة الافتراضية الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تنظمها الإمارات نهاية شهر أغسطس الجاري مد فتح باب التسجيل حتى تاريخ 20 الجاري لتلقي بيانات الراغبين في المشاركة بتلك البطولة.

وأوضح أحمد البحر عضو مجلس إدارة الاتحاد مدير المنتخبات أن التغييرات الكبيرة على ممارسات اللعبة تستهدف صحة اللاعبين والمدربين والحكام، وتم اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي، لتطبق لأول مرة، مشيراً إلى أنها تأتي ضمن محاور عديدة وردت في البروتوكول الطبي الذي تم إقراره من الجهات المختصة في الدولة وكذلك من توجهات الاتحاد الدولي للعبة، ومنها أيضاً أن كل لاعب سيحضر قبل مباراته مباشرة ثم يغادر الصالة بعدها دون انتظار، ومنع المصافحة بين اللاعبين، وتوفير تباعد جسدي بين الحكم والطاولة لمسافة مترين على الأقل، وتعقيم الصالات والطاولات قبل البطولات وخلالها، وإلزام كل لاعب باستعمال أدواته الخاصة به.

وأشار إلى حرص اتحاد الإمارات دائماً على أن يكون من أوائل المتفاعلين مع التوجهات الدولية، بما في ذلك الاطلاع على آخر التحديثات في الممارسات والبطولات، وقال: تم إبلاغنا رسمياً بتأجيل بطولة العالم التي كان مقرراً إقامتها في كوريا الجنوبية في أكتوبر 2020 إلى شهر فبراير عام 2021، وتمثل هذه البطولة لنا أهمية كبرى حيث إن مجرد التواجد في بطولة العالم وتوفير هذه الفرصة الكبرى من الاحتكاك الدولي للاعبينا يحقق فوائد كبيرة لنا، كما أنها غير متاحة للجميع لأن التأهل إليها يكون من خلال منافسات قارية تأهيلية وقد تجاوزناها بنجاح في بطولة آسيا بإندونيسيا، وسوف نشارك فيها بأربعة لاعبين هم عبد الله البلوشي، وصلاح الدين عبد الحميد، وعيسى البلوشي، وزبير هاشم، وسيكون لدينا الوقت الكافي لإعدادهم من أجل المشاركة في هذا الحدث العالمي الكبير.

وأضاف: قررنا فتح باب التسجيل للمشاركة في بطولات الموسم المقبل إلكترونياً اعتباراً من يوم السبت المقبل ليستمر حتى أوائل سبتمبر 2020، على أن تنطلق بطولة الدوري في شهر أكتوبر، وتليها كأس الاتحاد، ثم يكون الختام مع كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وفور الانتهاء من إجراءات التسجيل للاعبين إلكترونياً سيتم تعميم أجندة المسابقات على الأندية.

وزاد: لقد حرصنا في الروزنامة أن تكون هناك أيام محددة لمسابقات الرجال، وأخرى للناشئين والسيدات، ومن ضمن خطواتنا للاستعداد للموسم المقبل أيضاً تم تنظيم دورة تأهيل للحكام عن بعد لمدة 4 أيام خلال الفترة من 24 حتى 27 يوليو الماضي بمشاركة 60 حكماً، وحاضر فيها الحكم الدولي المعتمد أيمن عبد الحميد حيث تم إطلاعهم على آخر المستجدات في قانون الاتحاد الدولي.

وعن البطولة الافتراضية الأولى في الشرق الأوسط المزمع إقامتها في نهاية أغسطس الجاري قال: تم مد فتح باب التسجيل حتى تاريخ 20 الجاري، وستقام بنفس النظام الذي اعتمدناه من قبل اعتباراً من الدور الـ 64 بخروج المغلوب، وسوف يتم تطبيق كل قواعد وقوانين الاتحاد الدولي بخصوص طريقة احتساب النقاط فيها.