فريق ياس هيت يشارك في بطولات الرياضات الإلكترونية العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن فريق ياس هيت عن دخوله ساحة الرياضات الإلكترونية العالمية بالشراكة مع منظمة فيلوس للرياضات الإلكترونية الرائدة في هذا المجال. ويسعى الفريق من خلال هذه الخطوة إلى اكتشاف المواهب الإماراتية الشابة وتنمية قدراتها؛ وذلك في إطار برنامج انتداب غير مسبوق؛ يهدف إلى إنشاء علامة رائدة في مجال الرياضات الافتراضية في منطقة الشرق الأوسط.

ويخوض الفريق أول منافساته في الموسم الافتتاحي من دوري «V10» والذي يعد جزءاً من سلسلة السباقات العالمية، في مواجهة نخبة من أقوى الأسماء العالمية في مجال السباقات الالكترونية، مثل فريق ويليامز للرياضات الالكترونية ورايسنغ بوينت لسباقات الرياضات الإلكترونية وفورد (فوردزيلا) وجايزا سوزوكي.

وتضم تشكيلة فريق ياس هيت المشاركة في دوري «V10» أربعة سائقي سيارات افتراضية يجمعون بين الموهبة والشهرة في أوساط الرياضات الإلكترونية.

وقال سيف النعيمي، مدير ياس هيت: يمثل فريق ياس هيت للرياضات الإلكترونية بداية مشروع بعيد المدى والتزاماً بتطوير بيئة ملائمة ومتكاملة للسباقات الافتراضية، بما يسمح بنجاح هذه التجربة في أبوظبي. نحن متحمسون لرؤية الفريق يشارك في الموسم الأول من سلسلة السباقات العالمية في دوري V10، إضافة إلى منافسات فورزا وغران تورزمو. كما يسمح إطلاق الاختبارات المفتوحة، برصد أفضل المواهب في السباقات الافتراضية في الإمارات ومختلف أنحاء المنطقة ويعمل كل من ياس هيت وفيلوس على إعداد الجيل القادم من أبطال السباقات الافتراضية؛ لخوض منافسات في أعلى المستويات.