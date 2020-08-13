عيسى هلال يدشن الموقع الإلكتروني الجديد لنادي الحمرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشن عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، الموقع الإلكتروني الجديد لنادي الحمرية الثقافي الرياضي، واطلع على تجهيزات الموسم الرياضي 2020-2021، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد يوم الأحد الماضي، بحضور جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي، وعمار علي المهيري أمين السر العام، وأعضاء مجلس الإدارة وسعيد علي العاجل الخبير الرياضي في المجلس.

تحدث عيسى هلال إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وحثهم على التركيز، وبذل الجهود التي تقود إلى تحقيق الأهداف المنشودة، والوصول للطموحات التي يخطط لها النادي للموسم، وحصد ثمار التخطيط الإداري الكبير.

وقال: جاءت هذه الزيارة ضمن سلسلة الزيارات لأندية الإمارة الباسمة؛ للاطلاع على التجهيزات عقب العودة للعمل؛ إثر توقف الأنشطة؛ بسبب جائحة كورونا وبحث ترتيبات الموسم الرياضي الجديد والإطمئنان على النواحي العامة.

وأضاف: وقفنا على تجهيزات النادي للموسم في مختلف الألعاب والأنشطة، واطلعنا على استعداداتهم، ولمسنا رغبة الفريق الأول لكرة القدم في تقديم مستويات مشرفة وتحقيق نتائج متقدمة، نتمنى التوفيق للجميع ونبارك تدشين الموقع الإلكتروني الجديد؛ ليزخر بالمعلومات ويعكس حجم الأنشطة والعمل في النادي.

وبدوره، تقدم جمعة عبيد الشامسي بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي على هذه الزيارة التي رفعت من الروح المعنوية، وأكدت الاهتمام الواسع من المجلس بأنديته، وأكد أن النادي يأمل في الظهور المثالي والمشرف في كل الألعاب التي يشارك في منافساتها.