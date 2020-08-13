«خورفكان للمعاقين» يوزع حقائبه الإدارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر



وجه نادي خورفكان للمعاقين برقية شكر وعرفان الى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة على الرعاية الكريمة لمجلس الإدارة الجديد.

جاء ذلك في الاجتماع الأول للمجلس الذي عقد ظهر الأربعاء في مقر النادي برئاسة الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد رئيس المجلس وبحضور جميع الأعضاء وتم خلاله توزيع الحقائب الإدارية، حيث تم اختيار لؤي سعيد علاي النقبي نائباً للرئيس ورئيس اللجنة الإعلامية، وسيكون أحمد حسن القاضي أميـن السـر العام، وخليل محمد المنصوري المدير المالي ورئيس لجنة التسويق وتنمية الموارد، وعلي أحمد محمد النقبي أمين السر المساعد ورئيس لجنة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي والمجتمعي، وعبد الله علي سعيد النقبي رئيس لجنة الشؤون الرياضية والفنية، وعلي عبيد المراشدة رئيس اللجنة القانونية ولجنة الأسر والاستقطاب، وعائشة أحمد الحمودي رئيس لجنة التميز المؤسسي واللجنة الثقافية، ومنى سعيد عبيد اليحيائي رئيس لجنة الفتيات، وتقدم الأعضاء بالشكر والتقدير لمجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي على الدعم المتواصل لأندية الإمارة.

وحرص الدكتور عبد الرزاق بني رشيد رئيس النادي على توجيه الشكر للأعضاء السابقين الذين أعطوا الكثير للنادي في الفترة السابقة، كما رحب بالأعضاء الجدد متمنياً لهم التوفيق في المرحلة المقبلة، معرباً عن ثقته بالفريق الذي يترأسه لاستكمال الإنجازات التي حققها أبناء خورفكان في كافة الأنشطة والمحافل ولمواصلة مسيرة التميز.