البرتغالي فرنانديز مدرباً لكرة الصالات بدبا الحصن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر



أعلن دبا الحصن عن تعاقده مع المدرب البرتغالي سيرجيو فيرنانديز؛ لتدريب فريق الرجال لكرة الصالات للموسم الرياضي الجديد، وسيشرف مواطنه فيتور هوجو دا سيلفا على تدريب الحراس واللياقة البدنية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي بمقره، مساء الثلاثاء، بحضور إبراهيم الدرمكي رئيس مجلس الإدارة، وخالد عبد الله المرزوقي رئيس لجنة الألعاب الجماعية، وسالم الظهوري إداري فريق الصالات، والطاقم التدريبي.

ورحب الدرمكي بالمدرب فرنانديز ومساعده، وتمنى أن يكونوا على مستوى التحدي والطموح، وتحقيق النتائج الإيجابية المرجوة التي ترضي تطلعات أبناء النادي وجماهيره، مؤكداً أن مجلس الإدارة؛ سيعمل على توفير كافة الاحتياجات اللازمة ومعينات النجاح لجميع فرق النادي؛ لتقديم موسم مثالي.

من جانبه، أعرب المدرب سيريجو فرنانديز عن سعادته بمواصلة العمل مع نادي دبا الحصن؛ بعد أن سبق له تدريب فريق الشباب، وحقق معه بطولة دوري الصالات، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده؛ لترك بصمة مع فريق الرجال، وإضافة إنجاز جديد لسجله التدريبي في كرة الصالات، وسيكون التحدي الأول بمنافسات مرحلة «بلاي أوف» المرتقبة والظفر بلقبها، مقدماً شكره لإدارة النادي على الثقة والتعاون والدعم المتواصل.

يذكر أن دبا الحصن يعد أحد أبرز أندية الصالات على مستوى الدولة، وسبق له الفوز بالعديد من الكؤوس والألقاب، كان آخرها درع دوري الشباب في الموسمين الماضيين، فضلاً عن رفده المنتخبات الوطنية بالعديد من اللاعبين.