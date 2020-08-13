شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ولي يستقيل من رئاسة نفط الجنوب العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
أعلن محمد ولي رئيس نادي نفط الجنوب الرياضي العراقي، استقالته من منصبه من أجل فسح المجال أمام الشركة الراعية للنادي ولعدم الدخول في مهاترات وخلافات تؤدي الى عرقلة مصير النادي.
وقال ولي في خطاب رسمي أرسله الى رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، إنه «بعد صدور كتاب اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية في 10 أغسطس الجاري الذي يثبت تبعية الاندية الرياضية الى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وحرصاً مني على عدم الدخول في مهاترات وخلافات تؤدي الى عرقلة مصير النادي ولفسح المجال أمام الجهة الراعية المتمثلة في شركة نفط البصرة وحسب ما يدعي المعارضون لعمل الهيئة الادارية بأن الدعم متوقف على خروجي من النادي، أقدم استقالتي من العمل كرئيس لنادي نفط الجنوب الرياضي، متمنياً أن يحظى نادينا بالدعم الكامل لاستمرار مسيرته والمشاركة في النشاطات الاتحادية المركزية».
يذكر أن محمد ولي كان قد تعرض الى حملة إعلامية واسعة سواء من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أو الصحافة الرياضية أو من بعض أعضاء نادي نفط الجنوب من أجل إرغامه على تقديم استقالته من رئاسة النادي.
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