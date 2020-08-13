رومينيجه: تحدثت مع إنفانتينو بخصوص أفضل لاعب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال كارل هاينز رومينيجه رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني إنه تحدث إلى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حول إعادة التفكير في إلغاء جائزة أفضل لاعب في العام. وأضاف: «تحدثت مع انفانتينو حول إمكانية إقامة التصويت، هناك أشخاص في فيفا يفكرون جدياً في تقديم جائزة أفضل لاعب للعام رغم جائحة كورونا وأنا أريد لروبرت ليفاندوفسكي أن يفوز بها. إنه حالياً في أفضل لحظات مسيرته ونراه متألقاً في كل مباراة». وتساءلت بيلد الألمانية: من هو الأفضل في أوروبا؟» ليفاندوفسكي صاحب الـ 53 هدفاً أم ميسي صاحب الـ31 هذا الموسم ؟

وقال البرازيلي جيوفاني إلبير أحد أساطير النادي البافاري أيضاً إن النجم البولندي أفضل من نجم برشلونة حالياً. وأضاف: أحب طريقة ميسي في اللعب وهو على هذا المستوى الرفيع من الأداء لأكثر من 10 سنوات وهو عبقري لكن ليفاندوفسكي هذا العام قفز للقمة. وتعكس تصريحات الجانب الألماني جانباً من جوانب معركة البايرن وبرشلونة المرتقبة في لشبونة إذ سيكون الصراع بين ليفاندوفسكي وميسي على أشده لإثبات الأحق بجائزة الأفضل عالمياً هذا الموسم.