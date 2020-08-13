الجمعية العمومية للاتحاد العربي للريشة تنعقد الجمعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد الاتحاد العربي للريشة الطائرة، اجتماع اللجنة التنفيذية، الخميس، برئاسة الدكتورة سوسن حاجي تقوي، فيما سيعقد اجتماع الجمعية العمومية يوم الجمعة.

الاجتماعان سيقامان لأول مرة عبر تقنية الاتصال المرئي في ظل تفشي وباء «كورونا»، ويتضمن جدول أعمال اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية كلمة ترحيبية لرئيس اللجنة ثم المناداة على الحضور، ويليه تشكيل لجنة صياغة محضر اللجنة التنفيذية، ثم المصادقة على محضر الاجتماع السابق للجنة التنفيذية الذي عقد في جمهورية الصين بتاريخ 24 مايو/أيار 2019.

ويتضمن جدول الأعمال دراسة التقرير المالي والحساب الختامي للسنة المالية 2019 ثم عرض تقرير الأمين العام عن نشاط الاتحاد خلال الفترة الماضية، ثم استعراض المقترحات المقدمة من اللجنة التنفيذية والاتحادات الأعضاء.

كما ستناقش اللجنة الموعد النهائي لتنظيم البطولة العربية المسندة للجزائر، ومناقشة الموضوع المتعلق برفع طلب للاتحاد الآسيوي والإفريقي والدولي؛ لطلب تأهيل لاعبي دول المنطقة الحاصلين على المركز الأول في بطولة غرب آسيا وبطولة شمال إفريقيا لفئة الفردي (رجال وسيدات) للأولمبياد.

كما يتضمن جدول الأعمال، مناقشة خطة العمل المقبلة مثل: خطة المنافسات؛ والتطوير والتسويق؛ والشراكات؛ ودراسة مشروع الميزانية للفترة القادمة ثم تحديد موعد وزمن الاجتماع القادم، وأخيراً ما يستجد من أعمال.