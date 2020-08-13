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علق تركي آل الشيخ على انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز بعد إعلان اللاعب عن رغبته في الانتقال إلى النادي اليوم خلال المفاوضات مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء .
وكتب "آل الشيخ" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا : " اخجلو! هوا ازاي الواحد يشرح؟! انه ملوش أي علاقه في اي حاجه بتحصل؟! ازاي!! هوا الواحد في ايه ولا ايه! ... لا ده شغل ممنهج بقى مش صدفه ! هوا اسم تركي شماعه ل اي حاجه ولا ليه !
عيب عيب ! قلت للمره المليون لا لي علاقه ب حاجه ولن يكون لي علاقه بحاجه مهما حدث ! .
ومن المنتظر ان يعلن بيراميدز خلال الأيام القليلة المقبلة عن ضم رمضان صبحي بشكل نهائي، في صفقة من العيار الثقيل ضمن خطة دعم الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجاري .
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل شيخ تعليقًا علي انتقال "رمضان صبحي" لبيراميدز: هوا اسم تركي شماعه لاي حاجه ولا ايه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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