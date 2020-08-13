أحمد موسى يفتح النار على رمضان صبحى : الأهلى عملك تمن وقيمة

أكد الإعلامي أحمد موسى، إن النادي الأهلي باسمه وتاريخه وجمهوره الكبير أفضل من ملايين الجنيهات، موضحا أن رمضان صبحي ارتكب جريمة في حق نفسه بالرحيل عن النادي الأهلي.

وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" ان رمضان لا يذكر بالنسبة للنادي الأهلي، وأطالب بإزالة صوره من داخل النادي، وخسر كثير رغم ملايين الجنيهات التي سيحصل عليها.

وأشار الي أن رمضان صبحي خسر كثيرًا برحيله عن النادي في الشرق الأوسط، ولن نتحدث عنه مرة أخرى سواء بالخير أو الشر، لأنه أصبح ماضي لا يُذكر.

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وأستطر "أمين": الأهلي اليوم احتفل بالإنجاز العظيم الذي حدث بافتتاح الاستاد الجديد، مطالبًا الجمهور بنسيان رمضان صبحي ومحو أي ذكرى له، والتركيز فقط مع فرحة الاستاد.

كشف النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، عن رحيل رمضان صبحي المعار من هدرسفيلد الإنجليزي، بشكل نهائي، بناء على رغبة اللاعب في الانتقال إلى بيراميدز.