أنتقد الإعلامي تامر أمين، انتقال رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز ورحيله عن النادي الأهلي. وقال "أمين" خلال تقديم برنامجه" آخر النهار " المذاع عبر فضائية " النهار" ان رمضان صبحي على وشك توقيع عقود الانتقال إلى بيراميدز بقيمة 100 مليون جنيه في 3 مواسم. Advertisements وأضاف ان الخبر صدمة كبيرة ويزعل أي أهلاوي، مؤكدا أن لاعبو الكرة تغيروا وفكرة الانتماء وابن النادي والفانلة الحمراء مش موجودة. وأوضح "أمين" ان القصة بالنسبة للاعبين الحصول على أموال وملايين أكثر وتأمين المستقبل، وحديث اللاعبين عن الانتماء للأندية بلح وغير حقيقي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تامر أمين تعليقًا على انتقال رمضان صبحي لنادي بيراميدز: الانتماء للأندية بلح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.