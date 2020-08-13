العداء الأميركي لايلز يكشف عن معاناته من مشاكل نفسية

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باريس: كشف العداء الاميركي نواه لايلز بطل العالم في سباق 200 متر الاربعاء أنه يعاني من مشاكل نفسية منذ أن كان في الثامنة من عمره، تفاقمت مع أزمة فيروس كورونا المستجد وتأجيل اولمبياد طوكيو وحركة "حياة السود مهمة" (بلاك لايفز ماتر).

لايلز الذي فاز بسباقي 200 متر والتابع 4 مرات 100 متر في بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة العام الماضي، والذي كان مرشحا للفوز بذهبية اولمبياد طوكيو الذي أرجئ الى العام المقبل بسبب "كوفيد-19"، أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي انه يتناول حبوب مضادة للاكتئاب.

وقال لايلز (23 عاما) قبل لقاء موناكو في الدوري الماسي الجمعة "ربما أتعامل مع الامر مذ كنت في الثامنة من العمر، بأشكال مختلفة في أوقات مختلفة في حياتي".

وتابع "لكن من المحتمل أن يكون قد ساء الامر في نيسان/ابريل، ربما هو (الشكل) الاصعب الذي تعاملت معه على الإطلاق. أعتقد أنه نوع من العاصفة القوية، التعامل مع كوفيد-19، وتأجيل الألعاب الأولمبية، لذلك تقول لنفسك +حسنا، أين سأصرف انتباهي؟+".

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وأردف العداء الاسود "حركة +بلاك لايفز ماتر+ كانت المسمار الاخير في النعش".

وغالبا ما أظهر لايلز شخصية ايجابية وحماسية امام الإعلام ولكنه يقر انه مرّ بلحظات سلبية، موضحا أنه كان يقول لنفسه "ما عاد بإمكاني القيام بذلك بعد الآن".

وشرح أن والدته كانت تقول له "حان الوقت لأعطيك الدواء"، و"قبلت بذلك لأن كل ما أفعله، والذي اعتدت على فعله، لم يعد يسير كما اريد".