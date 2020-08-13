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نيويورك: أعلنت رابطة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الاربعاء عدم تسجيل اي اصابة بفيروس كورونا المستجد للأسبوع الرابع توالياً، في آخر جولة من الفحوصات التي اجرتها في "فقاعة" اورلاندو حيث تستكمل المنافسات.
وأفادت الرابطة أن الفحوصات الـ342 التي خضع لها اللاعبون في مقر إقامتهم في مجمع "ديزني وورلد" في ولاية فلوريدا منذ الاربعاء الفائت جاءت سلبية.
وقالت الرابطة في بيان "في حال تثبتت اصابة لاعب في حرم الـ+ان بي ايه+ في المستقبل، سيتم عزله الى حين السماح له بالعودة وفق القواعد التي وضعتها رابطة الدوري ورابطة اللاعبين".
ومنذ بدء توافد اللاعبين الى "فقاعة" اورلاندو، لم يتم تسجيل اي اصابة بـ"كوفيد-19".
واستأنف الدوري نشاطه منذ اسبوعين بعد توقف اكثر من اربعة اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بمشاركة 22 من اصل 30 فريقا التي لديها أمل ببلوغ الادوار الاقصائية "بلاي اوف".
كانت هذه تفاصيل خبر الدوري الاميركي للمحترفين: لا إصابات بكورونا في آخر جولة من الفحوصات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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