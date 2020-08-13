شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الله: الأهلى "ركب" الدورى.. وهو الأفضل فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عبدالله نجم الأهلى والزمالك السابق أن العمل بدورى الدرجة الثانية خطوة لتولى أحد الأندية بالدورى الممتاز، ولابد منها، وأن كبار المدربين في الدورى عملوا في القسم الثانى، ومضيفا فى تصريحات تليفزيونية أنه عمل كمدرب عام في الإنتاح الحربى لمدة موسمين، من أفضل فترات حياته قائلا: "من أمتع سنين عمرى" على حد تعبيره.

وأشار نجم القطبين السابق إلى أن النادى الأهلى بمن حضر ولا يقف على لاعب بعينه، فهو الأفضل في مصر، ومؤكدا أن النادى الأهلى حسم بطولة الدورى، قائلا: الأهلى ركب الدورى، والحكاية خلصت".

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وتطرق عبد الله عن حالات كورونا التي ظهرت في فريق الإنتاج الحربى، حيث قال إنها بدأت تظهر الأعراض على 3 لاعبين بالفريق، ثم امتدت الى عدد أكبر، ومنهم مختار مختار المدير الفني للفريق، مشيرا إلى أن المسحات أثبتت سلبية العينات حتى تفاجئنا أن العدد وصل الى 17لاعبا بالإضافة إلى الجهاز الفنى.

خضع فريق الإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، اليوم لمسحة كورونا بمقر النادى، استعداداً لمواجهة الأهلى المقرر لها الجمعة باستاد السلام ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة للمسابقة المحلية، ومن المقرر أن يخوض الفريق بعد قليل مرانه على استاد المصانع الحربية بصلاح سالم استعداداً لأول ظهور رسمى للفريق منذ خمسة أشهر بعد توقف المسابقة المحلية فى مارس الماضى بسبب كورونا، بعد تأجيل مباراته الأولى مع نادى مصر التى كان مقررا لها السبت الماضى بسبب الإصابات التى ضربت الفريق فى الفترة الأخيرة.