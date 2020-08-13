شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الدورى لن يكتمل لكننا سنلعب حتى آخر لحظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أذاعت قناة نادى الزمالك جزءا من اجتماع مرتضى منصور مع لاعبى الفريق على هامش مران أمس، استعدادا لمواجهة المقاصة بالدورى، وفى مقطع فيديو بثته القناة، عبر مرتضى منصور رئيس الزمالك عن ثقته في إلغاء مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2019-2020.

وتابع رئيس النادي خلال برنامج زملكاوي مع الإعلامي طارق يحيي: "الدوري الحالي لن يكتمل، لكننا نلعب حتى آخر لحظة" مشيرا أن مباريات الدوري فرصة للاستعداد لدورى أبطال إفريقيا، وليست مباريات ودية لا نبحث عن النتيجة خلالها، بل على العكس، جمهور الزمالك يريد الفوز دائماً".

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وتابع: "اللاعبون حصلوا على جزء من المستحقات، وقبل مباراة الأهلي المقبلة سيحصلون على فرصة أخرى".

ووجه رئيس الزمالك رسالة لمهاجم فريقه: "موافق على رحيل مصطفى محمد إذا أحضر عرضاً مناسباً، لكن الشرط هو الفوز بكأس إفريقياً أولاً".