شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح مدير "طنطا": تعادل الزمالك مع الاتحاد حسم الدورى للأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد صلاح نجم الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق طنطا أن تعادل الفريق الأبيض مع نظيره الاتحاد السكندرى في المواجهة التي جمعت الفريقين مؤخرا ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر، حسمت بطولة الدورى للنادى الأهلى، ومعلقا فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت عن انتقال رمضان صبحى الى بيراميدز ، أن هناك لاعبين يفكرون في "الفلوس" ولاعبون لايفكرون في الأهلى أو الزمالك ولا منتخب وكل ما يهمها هي الأموال .وتطرق نجم الزمالك السابق الى اعتزال على فرج حارس فريق طنطا قائلا " معنديش ما يثبت اعتزاله ، أنا سألت عنه وقالولى موجود "
وأكد أيمن المزين، المدير الفني السابق لفريق طنطا، أنه قرر الرحيل عن تدريب أبناء السيد البدوى بعد الوصول إلى مفترق طرق مع النادى، وقال المزين فى تصريحات خاصة، إنه لا يمكنه استكمال مهمته مع الفريق فى ظل تأخر مستحقاتهم المادية، وأنه تقدم باستقالته أكثر من مرة وكان لاعبو الفريق يراجعونه من أجل العدول عن القرار لكن هذا المرة اتخذ القرار بشكل نهائى ووافقت عليه إدارة طنطا.
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