شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة المصرى يحتوى أزمة أحمد مسعود.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتوى مجلس إدارة المصرى البورسعيدى أزمة أحمد مسعود حارس مرمى الفريق الذى أعلن اعتزاله فى وقت سابق بسبب اتهامه بنقل وباء كورونا لزملائه بالفريق عقب وفاة والدته بالإضافة للظروف النفسية السيئة التى يمر بها منذ لقاء السوبر الشهير بين المصرى والأهلى والذى أخطأ فيه الحارس ونجم وقتها المارد الأحمر فى الفوز بهدف مقابل للاشئ .

وقد قام أعضاء مجلس إدارة المصرى بإجراء عدة اتصالات هاتفية بالحارس وطالبوه بضرورة التراجع عن هذا القرار فى ظل الحاجة الماسة لجهوده بالفريق خلال الفترة المقبلة ، بالإضافة إلى الجهاز الفنى بقيادة طارق العشرى مؤكدين لهم ثقتهم الكاملة فى إمكانياته وأن الإشاعة التى أطلقها البعض الغرض منها النيل من استقرار الفريق البورسعيدى وهو ما تفهمه الحارس وأكد انه سيدرس الأمر خلال الفترة المقبلة

يذكر أن تدريبات المصرى متوقفة نظرا لدخول معظم عناصر الفريق للعزل الصحى بعد إصابة أكثر من 20 فردا بوباء كورونا القاتل .