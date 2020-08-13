شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 13 / 8 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 13 / 8 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراتين تجمع أسوان ونادى مصر على ستاد كلية الشرطة بالعباسية ومباراة سموحة والمقاولون العرب على ستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري العام العائدة بعد غياب طويل منذ توقفها في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

موعد مباراة أسوان ونادى مصر

تقام مباراة أسوان ونادى مصر في تمام الرابعة عصر اليوم الخميس على ستاد كلية الشرطة تحت شعار النجاة من الهبوط في ظل تراجع ترتيب الفريقين بجدول الدوري ، وشهد أخر ظهور لتماسيح النيل في الدوري خسارة من مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف في المقابل تأجلت مباراة نادى مصر مع الإنتاج الحربى بسبب إصابة لاعبى الإنتاج بكورونا ، وكان أخر ظهور لنادى مصر في المسابقة المحلية أمام سموحة في 8 فبراير الماضى وخسر بهدف دون رد.

ويحتل أسوان المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 4 وتعادل في 6 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً في المقابل يقبع نادى مصر في المركز الأخير بجدول المسابقة برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 5 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

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موعد مباراة سموحة والمقاولون العرب

تقام مباراة سموحة والمقاولون العرب في تمام السادسة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد الإسكندرية في الظهور الأول للفريقين منذ توقف المسابقة المحلية ، وشهد أخر ظهور لسموحة في الدوري تعادلا مثيراً مع الاهلى بهدف لكل فريق أوقف سلسلة انتصارات المارد الأحمر فيما تعادل المقاولون العرب مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في أخر ظهور لذئاب الجبل بالمسابقة في 10 مارس الماضى.

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 5 وتعادل في 10 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً في المقابل يحتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 10 وتعادل في 3 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الخميس من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.