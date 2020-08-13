شكرا لقرائتكم خبر عن عزمى مجاهد: فاروق جعفر "أهلاوى".. ولم نفرط فى لقب القرن الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك السابق، أن فاروق جعفر أسطورة القلعة البيضاء "أهلاوي" ويعشق القلعة الحمراء.
وقال مجاهد فى تصريحات تليفزيونية، "فاروق جعفر كان يعشق النادي الأهلي ويحب أن يشاهد مبارياته وهو يلعب فى نادي الزمالك، وثابت البطل بدأ مشواره الكروي فى نادي الزمالك".
وعن أزمة لقب القرن، "لم نفرط فى لقب القرن الخاص بنادي الزمالك وهو لقب شرفي فقط لا غير ومرتضي منصور كان وقتها فى المجلس خلال أزمة نادي القرن".
من ناحية أخرى عقد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق شهدت الحديث معهم حول المرحلة الماضية وكافة أحداثها وضرورة التركيز فى المرحلة المقبلة، خاصة أن الفريق مُقبل على مباريات هامة فى الدورى وعلى رأسهم مباراة القمة أمام الأهلى يوم 22 من شهر أغسطس الجارى، فى إطار منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، إلى جانب مواجهتى الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب فى شهر سبتمبر المقبل، فيما سيلتقى الفريقين فى الإياب أحد يومى 2 أو 3 من شهر أكتوبر.
كما شهدت الجلسة تأكيد رئيس الزمالك للاعبين أنه سيتم صرف المستحقات عقب مباراة مصر المقاصة، المقرر لها يوم السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، إلى جانب حديثه حول الفرص المهدرة التى شهدتها مباراتى الفريق أمام المصرى والاتحاد السكندرى فى الدورى وضرورة الهدوء والتركيز الشديد حول استغلال الفرص كما شدد رئيس الزمالك على دعمه للجهاز الفنى واللاعبين.
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