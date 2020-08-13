شكرا لقرائتكم خبر عن كوميكسات ساخرة تجتاح تويتر بعد رحيل رمضان صحبى عن الأهلى.. ادينى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار قرار اللاعب رمضان صبحي من النادي الأهلي والانضمام إلى صفوف فريق بيراميدز، ضجة واسعة عبر منصات السوشيال ميديا، الأربعاء، حتى بات هاشتاج رمضان صبحي ضمن الأكثر رواجا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد إعلان رحيله من القلعة الحمراء.



كوميكس عن رحيل رمضان صحبي من الأهلي

وتداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كوميكسات كوميدية وأخرى ساخرة بعد رحيل رمضان صبحي عن الأهلي والانضمام إلى بيراميدز، فيما تباينت الآراء حول الإعلان الرسمي لرحيل رمضان صبحي من القلعة الحمراء.



كوميكس

فيما تداول البعض مقطع فيديو للنجم بيومي فؤاد، انتشر على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا، حيث قال فيه فؤاد :" أتمنى التوفيق لرمضان صبحى ولن تقف على لاعب وإلا كانت وقفت على عصام الحضرى".



كوميكس عن رمضان صحبي

ورأى البعض أن رمضان صبحي كان عليه البقاء في النادي الأهلي والتضحية بالعروض، فيما رأى آخرون أن لعبة كرة القدم وظيفة لابد فيها اللاعب يسوق نفسه، كما يرى أخرون أن رحيله خسارة كبيرة للمارد الأحمر وسيطون لها تأثير كبير.

وفي وقت سابق، كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عن الموقف النهائي للأهلي من شراء اللاعب رمضان صبحي الذي انتهت إعارته من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي في 30 يونيو الماضي.

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وقال إن النادي بدأ سلسلة المفاوضات مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي منذ أبريل الماضي بعد موافقته وإبداء رغبته في الاستمرار ضمن صفوف الأهلي في جلسة جمعته مع محمود الخطيب رئيس النادي ما لم يتلقَ اللاعب عرضًا أوروبيًا يحقق طموحاته.

واستغرقت المفاوضات مع النادي الإنجليزي في البداية بعض الوقت نظرًا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لعودة النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا، لكن في الفترة الماضية كثف النادي الأهلي مفاوضاته وقدم عرضًا ماليًا متدرجًا وصل إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني، ولكن النادي الإنجليزي طلب رفع المبلغ إلى ثلاثة ملايين ومائتين وخمسين ألف جنيه أسترليني.

ونظرًا لأن الأهلي متمسك باستمرار رمضان صبحي ضمن صفوفه وافق على المبلغ وأرسل موافقه مكتوبة إلى هدرسفيلد، ثم تلقى الأهلي موافقة من النادي الإنجليزي على بيع رمضان صبحي نظير المبلغ المشار إليه.. وكان قد سبق هذه الخطوة جلسة جمعت أمير توفيق مدير التعاقدات مع اللاعب وتم الاتفاق على حقوقه المالية.

ولكن بعدما أبلغ الأهلي رمضان صبحي بالموافقة المكتوبة على شرائه من نادي هدرسفيلد، طلب اللاعب بالتنسيق مع وكيل أعماله نادر شوقي إرجاء إتمام انتقاله للأهلي، لمدة يومين لأنه تلقى عروضًا من أندية أخرى ويحتاج مهلة للتفكير، وبناء على ذلك طلب النادي الأهلي من هدرسفيلد في مكاتبة رسمية استمرار موافقته التي أرسلها للأهلي على بيع رمضان صبحي -لمدة يومين- إلى أن يحسم اللاعب موقفه، لكن بالتواصل مع رمضان صبحي أمس من جانب أمير توفيق طلب اللاعب وبرؤية مشتركة مع وكيل أعماله مهلة أخرى حتى السبت المقبل للمزيد من الدراسة للعروض التي تلقاها.

وإزاء رغبة اللاعب الشديدة في العودة إلى الاحتراف الأوروبي لاسيما أنه مملوكًا لنادي هدرسفيلد وليس للنادي الأهلي وحاجته للوقت لدراسته العروض التي تلقاها، وحرصًا على استقرار فريق الأهلي ووضوح الرؤية أمام مديره الفني، في ظل الارتباطات الرسمية المتتالية محليًا وأفريقيًا، رأى النادي الأهلي أن يترك الفرصة أمام رمضان صبحي ليحسم موقفه مع ناديه هدرسفيلد لتحديد وجهته المقبلة خلال المهلة التي طلبها. إلا أن أمير توفيق مدير التعاقدات تلقى اتصالًا من اللاعب يبلغه فيه أنه لا يرغب في اللعب للأهلي وسوف ينتقل لنادي بيراميدز وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي.