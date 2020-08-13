محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الأربعاء"
"فيفا" يُهنيء الأهلي بـ " افتتاح الملعب الجديد"
مرتضى منصور: سنلعب لأخر لحظة.. لكن الدوري لن يكتمل
فيديو.. احتفالات جنونية لباريس سان جيرمان بعد بلوغ نصف نهائي الأبطال
حارس المصري: والدتي توفيت بتليف بالكبد وليس بفيروس كورونا
مدرب هدرسفيلد السابق: رمضان صبحي يمتلك الخبرة للعودة إلى إنجلترا
رئيس الإنتاج الحربي: اشترطنا بقاء اسم ستاد السلام في التعاقد.. ولا تعارض مع الأهلي
تحليل رقمي.. أتالانتا خسر كل شيء أمام باريس سان جيرمان
فيديو.. بيومى فؤاد عن رحيل رمضان: الاهلى مش بيقف على حد ومع ألف سلامة
مران الزمالك.. جلسة بين كارتيرون ومصطفى محمد.. تأهيل أوباما وفتحي.. و7 ناشئين
ليفربول يواجه أرسنال في "الدرع الخيرية" 29 أغسطس
الخطيب حاسمًا: الأهلي أكبر من أي حد.. ولن ننزل لـ"المستوى المتدني"
الأهلي وبريميرليج وبيراميدز.. رحلة 7 سنوات لرمضان صبحي
باريس يخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي الأبطال بفوز قاتل أمام أتالانتا
بالفيديو والصور.. الأهلي يفتتح ملعبه الجديد.. وعد الخطيب ومباراة للقدامى
وكيل إمونيكي لمصراوي: قدمنا شكوى للفيفا ضد المقاصة
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأربعاء.. "استاد الأهلي".. وتوقع مرتضى لمصير الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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