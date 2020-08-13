الخليج 365 يكشف.. كواليس إعلان رمضان الأخير بقميص الأهلي.. تهديد بالإلغاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قبل 24 ساعة من إعلان النادي الأهلي خروج رمضان صبحي من حساباته لرغبة لاعب هيدرسفيلد في الانتقال إلى نادي بيراميدز، قام اللاعب بتصوير إعلان دعائي أخير بالقميص الأحمر.

رمضان صبحي اجتمع مع علي معلول ومحمد الشناوي لتصوير إعلان بالقميص الأحمر لإحدى الشركات بموافقة النادي الأهلي.

وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن اللاعب لم يشارك في الإعلان من خلال النادي الأهلي مباشرة نظراً لانتهاء عقده مع القلعة الحمراء، ووجوده على قوة نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

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وأشارت المصادر إلى أن رمضان صبحي قام بتصوير الإعلان بقميص النادي الأهلي، وقام بدفع مبلغ مالي للإدارة الحمراء نظير ذلك.

وفي الوقت الحالي بات الإعلان مهدد بشدة بالإلغاء، أو في أحسن الظروف إعادة التصوير من جديد دون ارتداء رمضان صبحي قميص الأهلي.

ومن المقرر أن يتحرك مجلس إدارة النادي الأهلي لمنع عرض الإعلان بعد أن تأكد رحيل رمضان صبحي عن القلعة الحمراء، وإبلاغ اللاعب للإدارة بالتوقيع لبيراميدز.