"فيفا" يُهنيء الأهلي بـ " افتتاح الملعب الجديد"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: هنأ الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، النادي الأهلي بمناسبة "افتتاح الملعب الجديد". وغرد الحساب الرسمي لـ "فيفا" على تويتر:"تهانينا للشياطين الحمر افتتاح الملعب الجديد". وكان النادي الأهلي قد افتتح رسمياً ملعبه الجديد الذي سيتضيف مبارياته محلياً وإفريقيا خلال الموسم الحالي والسنوات المقبلة، ملعب "الأهلي We السلام". الملعب اكتسى باللون الأحمر، وتحولت كل مدرجات إلى لون قميص الأهلي، بالإضافة إلى لافتات عملاقة فوق المدرجات تعكس لقب الأهلي التاريخي "نادي القرن"، وهتاف جمهوره المحبب "أعظم نادي في الكون".

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