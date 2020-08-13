مرتضى منصور: سنلعب لأخر لحظة.. لكن الدوري لن يكتمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

عبر مرتضى منصور رئيس الزمالك عن ثقته في إلغاء مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2019-2020.

وفي تصريحات عبر قناة الزمالك قال مرتضى منصور :"الدوري الحالي لن يكتمل، لكننا نلعب حتى أخر لحظة".

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وأضاف رئيس الزمالك :"مباريات الدوري فرصة للاستعداد لدوري أبطال إفريقيا، وليست مباريات ودية لا نبحث عن النتيجة خلالها، بل على العكس، جمهور الزمالك يريد الفوز دائماً".

وكان مرتضى منصور قد أكد أن فريق الزمالك سيلعب من أجل المنافسة على بطولة الدوري عقب استئناف المسابقة بفوز فريقه بهدف نظيف على فريق المصري.

وأنهى مرتضى منصور :"اللاعبون حصلو على جزء من المستحقات، وقبل مباراة الأهلي المقبلة سيحصلون على فرصة أخرى".