فيديو.. احتفالات جنونية لباريس سان جيرمان بعد بلوغ نصف نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على فريق أتالانتا بصعوبة بالغة بنتيجة (2-1) في ملعب بنفيكا في لشبونة بالبرتغال.

باريس سان جيرمان تأهل إلى نصف النهائي للمرة الأولى بعد بيعه للإدارة القطرية، وللمرة الثانية في تاريخه ليبحث عن اللقب الأول في مسيرته.

أتالانتا كان متقدماً بهدف نظيف حتى الدقيقة 90، ليسجل باريس سان جيرمان هدف التعادل والفوز في الوقت المحتسب بدل من الضائع ليقتنص بطاقة العبور.

لاعبو باريس سان جيرمان انفجروا احتفالاً بالفوز الملحمي بعد صافرة النهاية ولم تتوقف الاحتفالات حتى أثناء إجراء الأحاديث التلفزيونية بعد المباراة.