تحليل رقمي.. أتالانتا خسر كل شيء أمام باريس سان جيرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

تعرض فريق أتالانتا الإيطالي لخسارة موجهة أمام باريس سان جيرمان (2-1) في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في لشبونة بالبرتغال.

أتالانتا تقدم في الدقيقة 27 عن طريق ماريو باساليتش، لكن سجل باريس سان جيرمان هدفين +90 عن طريق تشوبو موتنج وماركينوس.

خسارة الاستحواذ

أتالانتا تخلى عن أسلوبه في السيطرة على الكرة وتراجع بعد تسجيل الهدف ليفقد الاستحواذ، ويفوز باريس سان جيرمان بتلك المعركة بنسبة 61% مقابل 39% للفيق الإيطالي.

تمريرات مُهدرة

مرر فريق أتالانتا الكرة 346 مرة بنسبة نجاح 73%، مقابل 545 تمريرة لباريس سان جيرمان بنسبة نجاح 83%.

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فرص ضائعة

أهدر أتالانتا عدة فرصة في المباراة، حيث حاول على المرمى 9 مرات من بينها 4 كُرات بين القائمين والعارضة سجل منها هدفاً وحيداً.

على الجهة الأخرى حاول باريس سان جيرمان 16 مرة على المرمى من بينها 6 محاولات على المرمى سجل منها هدفين.

تهور

فريق أتالانتا ارتكب 29 خطأ إداري في الملعب "فاول" ليحصل لاعبوه على 6 كروت صفراء، مقابل 3 فقط لباريس الذي ارتكب لاعبوه 13 خطئاً.

أجواء المباراة

اللقاء أقيم في لشبونة على ملعب بنفيكا البرتغالي، في درجة حرارة 20 مئوية، وبسرعة رياح 20 كيلو متر في الساعة، وفي طقس ملائم دون حرارة أو رطوبة أو أمطار تعيق اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم.