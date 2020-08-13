محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
خطف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فوزاً ثميناً على نظيره أتالانتا الإيطالي، بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقلب النادي الفرنسي مصيره في دوري الأبطال، حيث كان قريباً من توديع البطولة، حيث كان متأخراً بهدف نظيف حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة.
ولكن نادي العاصمة الفرنسية سجل هدفين في 3 دقائق، عن طريق ماركينيوس وتشوبو موتينج.
وتمكن باريس سان جيرمان من التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال لأول مرة منذ 25 عاماً منذ موسم 1994-1995.
وعلى صعيد آخر استطاع الفريق الباريسي من إنهاء عقدته أمام الفرق الإيطالية، بعد فوزه على أتالانتا في ربع نهائي البطولة.
وحقق باريس سان جيرمان أول انتصار في تاريخه في دوري أبطال أوروبا على الأندية الإيطالية، بعد فوزه على أتالانتا.
وكان الفريق الباريسي واجه الفرق الإيطالية في 6 مباريات بدوري أبطال أوروبا، بواقع 4 مباريات أمام ميلان ومباراتين أمام نابولي، وفشل وقتها باريس في تحقيق الفوز على أي منهما (تعادل في 4 وخسر في اثنين).
كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يكسر عقدة الفرق الإيطالية في دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.