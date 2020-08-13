ألعاب نارية وتحليق النسر وكلمة الخطيب في افتتاح استاد الأهلي الجديد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365 افتتح النادي الأهلي رسمياً ملعبه الجديد الذي سيتضيف مبارياته محلياً وإفريقيا خلال الموسم الحالي والسنوات المقبلة، ملعب "الأهلي We السلام". وسيحمل الملعب اسم "استاد الأهلي We السلام" وسيخضع لمراحل جديدة للتطوير لاحقاً، بعد انتهاء المرحلة الأولى الحالية التي سبقت الافتتاح بالمسمى الجديد. وانطلقت احتفالية ملعب الأهلي الجديد بالنشيد الوطني، وبعض فقرات إطلاق ألعاب نارية وأغنية الاستاد الرسمية وعرض بالإضاءة الخاصة بالملعب. وشهدت فعاليات الاحتفالية بالملعب الجديد، تحليق نسر في سماء استاد "الأهلي We السلام" الذي يميز شعار الأهلي عبر التاريخ. Advertisements وقام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية للملعب، برفقة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء. وألقى وزير الرياضة كلمة خلال افتتاح الملعب، أشار خلالها سعادته بحضور الاحتفالية وأن ملعب الأهلي سيكون إضافة كبيرة للكرة المصرية. كما افتتح الخطيب الاستاد بكلمة أكد خلالها أن النادي يعيش أيام سعيدة شهدت تطوير القناة وافتتاح استاد يحمل اسم الأهلي، مع وعده باستمرار العمل على بناء استاد الأهلي الخاص به، مشيراً إلى أن هذا الحلم الأكبر سيتحقق خلال فترة قريبة.

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