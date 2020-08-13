محمد يوسف حكما للقاء سموحة والمقاولون.. وسعيد حمزة لمواجهة نادي مصر وأسوان

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج حكام مباراتي اليوم بالجولة ال١٩ لبطولة الدوري الممتاز. واختارت لجنة الحكام الطاقم التحكيمي لمباراة سموحة والمقاولون العرب وسيتكون من محمد يوسف حكم ساحة أحمد عطية ونور سعيد مساعدين محمد محسن حكم رابع حسام عزب حجاج حكم فيديو عمرو عابد مساعد حكم فيديو. محمد يوسف حكم ساحة أحمد عطية ونور سعيد مساعدين محمد محسن حكم رابع حسام عزب حجاج حكم فيديو عمرو عابد مساعد حكم فيديو. فيما سيدير مباراة أسوان واف سي مصر طاقم تحكيمي مكون من سعيد حمزة حكم ساحة ماجد المليجي وأحمد عبد الغني مساعدين محمد عبد الله حكم رابع محمود ناصف حكم فيديو حسني سلطان مساعد حكم فيديو.

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