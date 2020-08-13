حسام الحاج علي: مباراة سان جيرمان ضد أتلانتا الأفضل في دوري أبطال أوروبا

أكد المحلل التونسي حسام الحاج علي أن مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد أتلانتا الإيطالي التي أقيمت في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هي أفضل مباراة في المسابقة منذ عودة النشاط الرياضي بعد فترة من التوقف بسبب فيروس كورونا.

وقال حسام الحاج علي في تصريحاته لبرنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "مباراة باريس ضد أتلانتا هي الأفضل في دوري الأبطال منذ عودة النشاط الرياضي فكان هناك ندية

ورغبة من الطرفين في تحقيق الفوز".

أضاف: "الفوارق الفردية حسمت المباراة لصالح باريس سان جيرمان ولكن أتلانتا قدم مباراة رائعة ويستحق بالفعل التحية".

تابع: "أي دور كان سيصل إليه أتلانتا يعتبر إنجازا، فقد لعب الفريق مباراة باريس بالضغط العالي، مثل أي مباراة أخرى منذ بداية الموسم ولهذا يستحق الفريق التحية".