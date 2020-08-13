ميدو: "رمضان صبحي مغلطش في حق الأهلي"

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق أن رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي لم يخطأ في حق النادي الأهلي وجماهيره برغبته في الانتقال إلى صفوف بيراميدز.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس"

المذاع على شاشة قناة النهار إن رمضان صبحي حاليا في موقف ضعف والبعض سيحاول أن يتحصل على بعض المصالح لدى جمهور الأهلي على حسابه.

وأضاف: "في الأغلب سيتعرض رمضان لانتقادات واسعة ولكن هو لم يخطأ في حق الأهلي، إدارة النادي هي التي تتحمل الخطأ الأكبر بسبب سوء إدارة ملف تجديد إعارته".

وختم حديثه قائلا: "من حق كل لاعب أن يبحث عن تأمين مستقبله ويبحث عن العرض الأفضل له في السوق".