ميدو: أتلانتا منح درسا لجميع الأندية رغم الهزيمة أمام باريس سان جيرمان

أثنى أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق على إدارة نادي أتلانتا الإيطالي التي دوما ما تسعى للاستقرار الفني بالحفاظ على مدربها جيان بييرو جاسبريني. وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس المذاع على شاشة قناة النهار إن حفاظ أتلانتا على جاسبريني يمنح جميع الأندية درسا في الحفاظ على مدربيها. أضاف: "أتلانتا منح الأندية التي تتخلى بسهولة عن مدربيها درسا، في النهاية لا أحد يخسر سوى النادي برحيل المدرب، خاصة أن اللاعب سيمتلك فكرة أنه ضحية والمدرب هو الذي سوف يتحمل المسؤولية". وكان أتلانتا ودع منافسات قناة النهار إن حفاظ أتلانتا على جاسبريني يمنح جميع الأندية درسا في الحفاظ على مدربيها. أضاف: "أتلانتا منح الأندية التي تتخلى بسهولة عن مدربيها درسا، في النهاية لا أحد يخسر سوى النادي برحيل المدرب، خاصة أن اللاعب سيمتلك فكرة أنه ضحية والمدرب هو الذي سوف يتحمل المسؤولية". وكان أتلانتا ودع منافسات دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي بعدما خسر من باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة.

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