أحمد موسى: رمضان صبحي بالنسبة للأهلي "أصبح ماضي"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن النادي الأهلي باسمه وتاريخه وجمهوره الكبير أفضل من ملايين الجنيهات، مشيرًا إلى أن رمضان صبحي ارتكب جريمة في حق نفسه بالرحيل عن النادي الأهلي.
وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة«صدى البلد»: «رمضان لا يذكر بالنسبة للنادي الأهلي، وأطالب بإزالة صوره من داخل النادي، وخسر كثير رغم ملايين الجنيهات التي سيحصل عليها».
وتابع أن رمضان صبحي خسر كثيرًابرحيله عن النادي في الشرق الأوسط، ولن نتحدث عنه مرة أخرى سواء بالخير أو الشر، لأنه أصبح ماضي لا يُذكر. واستكمل أن الأهلي اليوم احتفل بالإنجاز العظيم الذي حدث بافتتاح الاستاد الجديد، مطالبًا الجمهور بنسيان رمضان صبحي ومحو أي ذكرى له، والتركيز فقط مع فرحة الاستاد.
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