هنأ الإعلامي أحمد موسى، النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بافتتاح الاستاد الجديد «السلام سابقًا».
وأضاف موسى، على قناة صدى البلد أن الأهلي لا يقف على أي لاعب ويصنع النجوم وليس العكس، مشيرًا إلى أن اللاعب يصل الأهلي مقابل 13 ألف دولار، ويرحل بملايين الجنيهات الأسترليني،وبمجرد ارتداءه قميص الأهلي يصبح له أسمًا.
واستكمل أن الأهلي صنع نجومًا عديدة، وعندما رحلوا عنه اختفوا ولا نعلم عنهم شيئًا، موضحًا أنه حتى إذا رحل اللاعب عن القلعة الحمراء مقابل الملايين، سيخسر الكثير من حبملايين الجماهير والشهرة البطولات والاحترام .
وقال موسى: «هفضل أحب الأهلي وأحب اللي يحبه وأسانده، واللي بيخسر الأهلي بيخسر كثير جدًا على رأسها الجمهور والاسم».
وتابع أن الأهلي صنع رمضان صبحي ولغيره ثمن وقيمة وصنع نجوميته، وفاجئنا برحيله على الرغم من توصل النادي لاتفاق مع ناديه، مضيفًا أنه لو رحل 40 لاعبًا مثل رمضان صبحي لن يتأثر الأهلي برحيلهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد موسى : "رمضان صبحي ساب الأهلي اللي عمله تمن وقيمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.