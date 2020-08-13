ميدو: الأهلي أدار ملف رمضان صبحي بطريقة خاطئة

أكد أحمد حسام ميدو أن إدارة النادي الأهلي أدارت ملف تجديد إعارة رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي بطريقة خاطئة.

وقال ميدو خلال برنامجه أوضة اللبس المذاع عبر شاشة قناة النهار: "أسلوب إدارة

الأهلي بالتعامل مع ملف تجديد اللاعبين بأسلوب وقع وخلاص وهو الرقم لو عجبك عفا عليه الزمن، لأن هناك منافسين للنادي الأهلي في الوقت الحالي أصبحوا يمتلكوا المال ولديهم قوة لشراء اللاعبين ومنهم الزمالك وبيراميدز".

وأضاف: " الأهلي يخسر بهذه الطريقة لاعبين على مستوى هام أمثال عبد الله السعيد ورمضان صبحي وليس من السهل إيجاد بديل لهما وقد يساعد تعاقد المنافسين معهم على تتويجهم بدوري أبطال إفريقيا"