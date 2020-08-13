ما بعد مباراة باريس وأتلانتا | ضربة توخيل تحت الحزام تقضي على تأثير الفراشة

عشنا ليلة ستخلد طويلاً بالنسبة لفريق باريس سان جيرمان، مساء اليوم الاربعاء، عندما قلب تأخره بهدف أمام الحصان الأسود لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم “أتلانتا” إلى فوز مُستحق بهدفين جاءا في الدقائق الخمس الأخيرة من اللقاء الذي استضافه ملعب دالوش في العاصمة البرتغالية لشبونة، في افتتاح مباريات ربع النهائي.

تغييرات المدير الفني الألماني لباريس “توماس توخيل” كان لها مفعول السحر خلال الشوط الثاني، فبعدها تحكم فريقه في إيقاع اللعب، وظهر وكأنه يلعب بعدد أكبر من لاعبي أتلانتا الذين تراجع انتشارهم عما بدأوا عليه اللقاء.

بدأ توخيل اللقاء بخطة 4-3-3 على الورق تتحول لـ 2-5-3 في الشق الهجومي بتقدم الظهيرين بيرنات يساراً وكيرير يميناً مستغلين حذر ماركينيوس في التغطية أمام قلبي الدفاع، أما في الشق الدفاعي، فكانت الخطة تعود لطبيعتها بتراجع الظهيرين

ماركينيوس قام بدوره الدفاعي على أكمل وجه كمدافع حر (متقدم) أمام الثنائي تياجو سيلفا وكيمبيمبي في الشوط الأول فيما عدا لقطة الهدف التي شارك في تحمل خطأها برفقة الثلاثي سيلفا، كيمبيمبي وبيرنات، فيما فشل في تقديم الإضافة الهجومية المرجوة لأسباب سنسردها لاحقاً

ضغط باريس بقوة في ثلث الساعة الأولى بحثاً عن هدفٍ مبكر، ونجح بعض الشيء بهذا الضغط في إرهاب أتالانتا الذي اضطر للتراجع أمام طوفان هجمات باريس بقيادة نيمار، مما أدى لعزل المهاجم الكولومبي زاباتا عن الثنائي جوميز وماريو باساليتش.

تأثير الفراشة

ظهر جلياً “تأثير الفراشة” بغياب ضابط الإيقاع الإيطالي فيراتي، فكان غيابه ضربةً مؤثرةً مؤثرةً على أبناء عاصمة النور في الشوط الأول خصوصاً، فبالرغم من قدرات وخبرة هيريرا في الحفاظ على الكرة، إلا أن بطئه أمام الضغط الرهيب من وسط أتالانتا أجبره على تمرير معظم الكرات للخلف، حيث افتقد لرشاقة فيراتي في الدوران بالجسد وقلة الحجم اللذين يساعدانه في الخروج بالكرة بسلاسة وبناء الهجمة تحت الضغط..

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أدى هذا الأمر لسقوط المهاجم الرئيسي نيمار جونيور كثيراً للخلف ليستلم الكرات ويقود الهجمات بنفسه، إلا أن هذا أثر على مخزونه البدني بسبب إهدار طاقة كبيرة في الركض من منتصف الملعب والذي لا يخلو من ضربات لاعبي الخصم بطبيعة الحال، مما أنهكه تماماً في إنهاء الهجمات عند الوصول لمنطقة الخطورة، إذ أهدر العديد من الفرص ومن ضمنها انفرادين صريحين برعونةٍ وضح فيها التعب على النجم البرازيلي.

كان يمكن لتوخيل تفادي إرهاق نيمار المبالغ به في الشوط الأول لو كان صانع ألعابه الأرجنتيني دي ماريا متاحاً، ولكن غيابه بالإضافة لإصابة مبابي جعلا كفة باريس مائلةً تماماً للجهة اليسرى التي شغلها الجناح التقليدي الأعسر سارابيا، والذي لم يكن له دوراً ملموساً في ظل ميل المهاجم الرئيسي نيمار الطبيعي للعب على جهته اليسرى المحببة، فيما كان من الأجدر الزج بسارابيا على الجهة اليمنى كجناحٍ عكسي يضم للداخل مع تقديم إيكاردي لمركزه الأصلي كمهاجم صندوق، حيث كان توظيفه هو الأخر غريباً جداً على الجهة اليمنى لأنه يفتقد للسرعة وابتعد كثيراً عن مكمن خطورته كقناصٍ داخل مربع العمليات

قدم بيرنات ما عليه كظهيرٍ هجوميٍ لكن تقدمه المبالغ فيه أثر كثيراً على فريقه في الجانب الدفاعي حيث استغل الساحر الأرجنتيني أليخاندرو جوميز الـ blind side بإرسال العديد من العرضيات الخطيرة خلف ظهر الظهير الإسباني القصير الذي لم يكن له أي حيلةً في مواجهة الظهير الأيمن الهولندي الطويل هاتيبور صاخب ال188 سم.

ورغم فشل محاولتان بنفس هذا السيناريو إلا أن هدف النيراتزوري أتى أخيراً بطريقةٍ مشابهةٍ، بعدما تقدم هاتيبور للعمق ليسحب خلفه رقيبه بيرنات، مما أفسح المجال تماماً أمام المتحفز ماريو باساليتش، والذي استغل التهور المعتاد من كيمبيمبي عندما تقدم لمساندة زميله تياجو سيلفا أمام توغل الوحش زاباتا، ليمرر الأخير الكرة لزميله الكرواتي الذي عوض غياب جاره من دول البلقان –المهاجم السلوفيني إليشيتش– على أكمل وجه، ليسجل بيسراه من تسديدةٍ قويةٍ متقنةٍ بنفس طريقة زميله الغائب الحاضر، والذي تمكن من هز شباك فالنسيا الإسباني برباعيةٍ بنفس الطريقة بقدمٍ يسر لا ترحم وتعرف طريقها للشباك جيداً.

رغم أن الهدف قد أتى عكس سير اللقاء، إلا أن هذا ما ميَّز أتالانتا جاسبيريني عموماً في كثيرٍ من مباريات الموسم الحالي، وأبرزها أمام فالنسيا في ثمن نهائي الأبطال، فليس شرطاً أن يكون أبناء بيرجامو هم الطرف الأكثر سيطرةً وصناعةً للفرص، ولكنهم قطعاً كانوا في غالبية مباريات موسمهم التاريخي المنقضي الطرف صاحب النجاعة الهجومية الأفضل بلا منازع بنسبةٍ اقتربت من حد الكمال.

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