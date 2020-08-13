أجويرو يخشى الغياب عن مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

يخشى مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو، ألا يتعافى من جراحة الركبة التي خضع لها قبل ستة أسابيع، في الوقت المناسب لكي يستطيع المشاركة رفقة فريقه في دوري أبطال أوروبا، الذي سيواجه ليون في الدور ربع النهائي.

وأكدت صحيفة “الميرور” الإنجليزية أن مانشستر سيتي يرفض التخلي عن إمكانية مشاركة أجويرو في دوري الأبطال، ويعمل الهداف التاريخي للسيتي مع الأطباء في برشلونة، تحت إشراف الجراح الشهير رامون كوجات.

هناك اعتقاد في النادي الإنجليزي بأنه لا يزال بإمكانه لعب دور في البطولة إذا تأهل مانشستر سيتي إلى نصف النهائي، وذكرت الصخيفة أن أحد المصادر داخل الفريق الإنجليزي قال : “سيتم منح سيرجيو أطول فترة ممكنة للتعافي، حقيقة أنه لا يزال يعمل على لياقته البدنية بدلاً من إخباره بغيابه هي لأنه لا يزال لديه فرصة للمشاركة”.

سجل الأرجنتيني صاحب ال32 عاما 254 هدفًا في 370 مباراة مع مانشستر سيتي منذ وصوله من أتلتيكو مدريد في صفقة بقيمة 38 مليون جنيه إسترليني في صيف 2011.

وأصيب أجويرو في ركبته أمام بيرنلي في يونيو الماضي، ليغيب عن الفريق حتى نهاية الدوري الإنجليزي، كما لم يشارك في لقاء ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وستمنح عودته السيتي دفعة قوية حيث يتطلعون للفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخهم.

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