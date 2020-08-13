بفرمان من بيرلو .. يوفنتوس يعلن رحيل ماتويدي

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء، عن رحيل لاعب خط الوسط الفرنسي بليز ماتويدي عن صفوف الفريق بعد ثلاث سنوات قضاها مع البيانكونيري.

وجدد يوفنتوس عقد ماتويدي في أبريل الماضي حتى عام 2021، لكن عقب رحيل المدرب ماوريسيو ساري وتولي أندريا بيرلو مهمة قيادة الفريق، قرر المدرب الشاب الاستغناء عن عدة لاعبين على رأسهم ماتويدي، الذي يقترب من الانتقال نحو فريق إنتر ميامي الأمريكي وفقا لما ذكرته الصحف الإيطالية.

قام اليوفي بفسخ عقد اللاعب الفرنسي، وقال عبر موقعه الرسمي: “يغادر لاعب خط الوسط الفرنسي صفوف يوفنتوس بعد ثلاث سنوات وخمسة ألقاب مع النادي، حيث قاتل بألوان الأبيض والأسود في كل مباراة، وضغط بشكل مستمر على الخصوم ، وأعاد الاستحواذ على الكرة في الملعب”.

وتابع: “بعد ثلاث سنوات وخمسة ألقاب (الدوري ثلاث مرات، كأس إيطاليا مرة وكأس السوبر الإيطالي مرة)، يودع بليز ماتويدي يوفنتوس بعد إنهاء العقد بالتراضي، ولعب ماتويدي 98 مباراة في الدوري، ومنذ وصوله إلى يوفنتوس، وباستثناء باولو ديبالا (134)، لم يشارك أي لاعب في جميع المسابقات أكثر منه، حيث خاض 133 مباراة مع البيانكونيري”.

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