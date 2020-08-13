صور مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا “ملحمة تاريخية في لشبونة”

يقدم لكم موقع الخليج 365 صور مباراة “باريس سان جيرمان وأتالانتا” في قمة مباريات اليوم الأربعاء 12-8-2020 في افتتاح الدور ربع نهائي -دور 8 الاقصائي- من دوري أبطال أوروبا.

نقلت المباراة التاريخية بين “باريس سان جيرمان وأتالانتا” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق المغربي “جواد بدة”، وشهدت ريمونتادا مجنونة في الدقائق الخمس الأخيرة لصالح باريس سان جيرمان.

انطلق اللقاء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب النور بمدينة لشبونة البرتغالية.

وتمكن أخيرًا باريس سان جيرمان من حجز مقعد لنفسه في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ تسعينيات القرن الماضي، ولأول مرة تحت قيادة رجل الأعمال القطري “ناصر الخليفي” الذي تولى الانفاق على النادي برعاية من الحكومة القطرية بدءًا من سنة 2012.

توخيل يتلاعب بجاسبريني

تأخر باريس سان جيرمان بهدف مُباغت خلال الشوط الأول أحرزه لاعب وسط أتلانتا “باساليتش” بتصويبة يسارية جميلة بعد تلقيه تمريرة على حافة منطقة الجزاء من الكولومبي “دوفان زاباتا”.

وأهدر النجم البرازيلي “نيمار جونيور” ثلاث فرص سانحة للتسجيل خلال الشوط الأول، علمًا بأنه كان أميز لاعب في الـ 45 دقيقة الأولى من طرف باريس جنبًا إلى جنب الحارس الكوستاريكي “كيلور نافاس” الذي أجبرته إصابة عضلية على ترك مكانه في الدقائق الـ 15 الأخيرة من اللقاء للحارس الإسباني القادم من إشبيلية في الصيف الماضي “سيرجيو ريكو”.

وبعد مشاركة ريكو بدقائق قليلة، تضاعفت محاولات باريس سان جيرمان على مرمى أتلانتا بقيادة البديل “كيليان مبابي” الذي شارك محل آندير هيريرا.

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ونجح باريس في خطف هدف التعديل عند الدقيقة 90 بواسطة لاعب الوسط البرازيلي “ماركينيوس” بعد تلقيه عرضية نيمار أرسلها من الجهة اليسرى.

وفي الدقيقة 93 أضاف البديل الخامس والأخير في هذه المباراة لباريس “موتينج” الهدف الثاني لفريقه بمتابعة مميزة لتمريرة عرضية من كيليان مبابي داخل منطقة الستة ياردات، ومن نفس الجهة “اليسرى”.

هستيريا

تسبب هدف موتينج في فرحة هستيرية غير عادية للاعبي باريس سان جيرمان، وصدمة غير عادية للاعبي ومدرب أتلانتا بعدما كانوا على بُعد 5 دقائق فقط من ترشح تاريخي إلى نصف النهائي.

وينتظر باريس سان جيرمان الفائز من مواجهة “أتلتيكو مدريد ولايبزيج” التي ستقام غدًا الخميس على “ملعب خوسيه الفالادي” التابع لنادي سبورتينج لشبونة.

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