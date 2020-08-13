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صور مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا “ملحمة تاريخية في لشبونة”

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يقدم لكم موقع الخليج 365 صور مباراة “باريس سان جيرمان وأتالانتا” في قمة مباريات اليوم الأربعاء 12-8-2020 في افتتاح الدور ربع نهائي -دور 8 الاقصائي- من .

نقلت المباراة التاريخية بين “باريس سان جيرمان وأتالانتا” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق المغربي “جواد بدة”، وشهدت ريمونتادا مجنونة في الدقائق الخمس الأخيرة لصالح باريس سان جيرمان.

انطلق اللقاء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت ، على ملعب النور بمدينة لشبونة البرتغالية.

وتمكن أخيرًا باريس سان جيرمان من حجز مقعد لنفسه في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ تسعينيات القرن الماضي، ولأول مرة تحت قيادة رجل الأعمال القطري “ناصر الخليفي” الذي تولى الانفاق على النادي برعاية من الحكومة القطرية بدءًا من سنة 2012.

توخيل يتلاعب بجاسبريني

تأخر باريس سان جيرمان بهدف مُباغت خلال الشوط الأول أحرزه لاعب وسط أتلانتا “باساليتش” بتصويبة يسارية جميلة بعد تلقيه تمريرة على حافة منطقة الجزاء من الكولومبي “دوفان زاباتا”.

وأهدر النجم البرازيلي “ جونيور” ثلاث فرص سانحة للتسجيل خلال الشوط الأول، علمًا بأنه كان أميز لاعب في الـ 45 دقيقة الأولى من طرف باريس جنبًا إلى جنب الحارس الكوستاريكي “كيلور نافاس” الذي أجبرته إصابة عضلية على ترك مكانه في الدقائق الـ 15 الأخيرة من اللقاء للحارس الإسباني القادم من إشبيلية في الصيف الماضي “سيرجيو ريكو”.

وبعد مشاركة ريكو بدقائق قليلة، تضاعفت محاولات باريس سان جيرمان على مرمى أتلانتا بقيادة البديل “كيليان مبابي” الذي شارك محل آندير هيريرا.

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ونجح باريس في خطف هدف التعديل عند الدقيقة 90 بواسطة لاعب الوسط البرازيلي “ماركينيوس” بعد تلقيه عرضية نيمار أرسلها من الجهة اليسرى.

وفي الدقيقة 93 أضاف البديل الخامس والأخير في هذه المباراة لباريس “موتينج” الهدف الثاني لفريقه بمتابعة مميزة لتمريرة عرضية من كيليان مبابي داخل منطقة الستة ياردات، ومن نفس الجهة “اليسرى”.

هستيريا

تسبب هدف موتينج في فرحة هستيرية غير عادية للاعبي باريس سان جيرمان، وصدمة غير عادية للاعبي ومدرب أتلانتا بعدما كانوا على بُعد 5 دقائق فقط من ترشح تاريخي إلى نصف النهائي.

وينتظر باريس سان جيرمان الفائز من مواجهة “أتلتيكو مدريد ولايبزيج” التي ستقام غدًا الخميس على “ملعب خوسيه الفالادي” التابع لنادي سبورتينج لشبونة.

صور مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا “ملحمة تاريخية في لشبونة”

جمهور اتلانتا قبل مباراة باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا خارج ملعب دالوش في العاصمة البرتغالية لشبونة - صور Getty
جمهور اتلانتا قبل مباراة باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا خارج ملعب دالوش في العاصمة البرتغالية لشبونة – صور Getty
جمهور اتلانتا قبل مباراة باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا خارج ملعب دالوش في العاصمة البرتغالية لشبونة – صور Getty
جمهور اتلانتا قبل مباراة باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا خارج ملعب دالوش في العاصمة البرتغالية لشبونة – صور Getty

نيمار يهدر فرصة مؤكدة في مباراة باريس سان جيرمان واتلانتا

دوفان زاباتا في مباراة باريس سان جيرمان واتلانتا بدوري ابطال اوروبا – صور Getty
آليخاندرو جوميز قائد اتلانتا امام باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا – صور Getty
نيمار يهدر فرصة في مباراة باريس سان جيرمان واتلانتا بدوري ابطال اوروبا – صور Getty
نيمار يهدر فرصة في مباراة باريس سان جيرمان واتلانتا بدوري ابطال اوروبا – صور Getty
آليخاندرو جوميز قائد اتلانتا امام باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا
حسرة نيمار على اضاعة هدف في مباراة باريس سان جيرمان واتلانتا في دوري ابطال اوروبا – صور Getty
تدخل قوي على كيمبيبي في مباراة باريس سان جيرمان واتلانتا بدوري ابطال اوروبا – صور Getty
باساليتش يسجل هدف في مباراة باريس سان جيرمان واتلانتا بدوري ابطال اوروبا – صور Getty
باساليتش يسجل هدف في مباراة باريس سان جيرمان واتلانتا بدوري ابطال اوروبا – صور Getty
باساليتش يسجل هدف في مباراة باريس سان جيرمان واتلانتا بدوري ابطال اوروبا – صور Getty
أهداف باريس سان جيرمان وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا (صو:twitter)
احتفال ماركينيوس بهدف التعادل في مباراة باريس سان جيرمان واتلانتا في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا – صور Getty
احتفال ماركينيوس بهدف التعادل في مباراة باريس سان جيرمان واتلانتا في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا – صور Getty
احتفال نيمار مع مبابي بهدف الفوز في مباراة باريس سان جيرمان واتلانتا في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا – صور Getty
احتفال نيمار مع موتينج بهدف الفوز في مباراة باريس سان جيرمان واتلانتا في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا – صور Getty
حسرة حارس مرمى اتلانتا بعد تلقي هدفين في آخر 5 دقائق أمام باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا – صور Getty

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