جادون سانشو: أريد مساعدة اللاعبين الشباب في دورتموند، وأحب اللعب معهم

تحدث جناح فريق بوروسيا دورتموند جادون سانشو، عن مشاركته مع الفريق في أولى المباريات الودية التحضيرية، استعدادا لمنافسات الموسم المقبل، والتي انتهت بانتصار الفريق الألماني بسداسية نظيفة أمام رايندورف ألتاخ النمساوي.

وقال سانشو، الذي ارتبط اسمه بفريق مانشستر يونايتد خلال الأونة الأخيرة، عقب نهاية الشوط الأول وخروجه من الملعب: “أنا أحب اللعب مع هذه المجموعة، إنها مجموعة خاصة، لدينا بعض اللاعبين الشباب المميزين، أنا سعيد حقًا لأني ألعب معهم”.

وأضاف: “أعرف مدى صعوبة الأمر عندما تكون جديدًا على الفريق الأول، انضممت إليهم في سن السابعة عشر، تمامًا مثل بعض اللاعبين الآن، قد جربت ما يمرون به الآن، لذا أريد مساعدتهم وإرشادهم”.

الجدير بالذكر أن المدير الرياضي لفريق بوروسيا دورتموند مايكل زورك، قد أكد بقاء سانشو في صفوف النادي الألماني خلال الموسم المقبل رغم عروض مانشستر يونايتد المغرية، وأوضح أن دورتموند جدد عقد اللاعب الشاب في العام الماضي سرا، حتى عام 2023.

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