بالفيديو | ملخص مباراة باريس وأتلانتا في دوري أبطال أوروبا “ريمونتادا مجنونة تُنهي عقدة فريق الأمراء”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة “باريس سان جيرمان وأتالانتا” في قمة مباريات اليوم الأربعاء 12-8-2020 في افتتاح الدور ربع نهائي -دور 8 الاقصائي- من دوري أبطال أوروبا.

نقلت المباراة التاريخية بين “باريس سان جيرمان وأتالانتا” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق المغربي “جواد بدة”، وشهدت ريمونتادا مجنونة في الدقائق الخمس الأخيرة لصالح باريس سان جيرمان.

انطلق اللقاء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب النور بمدينة لشبونة البرتغالية.

وتمكن أخيرًا باريس سان جيرمان من حجز مقعد لنفسه في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ تسعينيات القرن الماضي، ولأول مرة تحت قيادة رجل الأعمال القطري “ناصر الخليفي” الذي تولى الانفاق على النادي برعاية من الحكومة القطرية بدءًا من سنة 2012.

وتأخر باريس سان جيرمان بهدف مُباغت خلال الشوط الأول أحرزه لاعب وسط أتلانتا “باساليتش” بتصويبة يسارية جميلة بعد تلقيه تمريرة على حافة منطقة الجزاء من الكولومبي “دوفان زاباتا”.

وأهدر النجم البرازيلي “نيمار جونيور” ثلاث فرص سانحة للتسجيل خلال الشوط الأول، علمًا بأنه كان أميز لاعب في الـ 45 دقيقة الأولى من طرف باريس جنبًا إلى جنب الحارس الكوستاريكي “كيلور نافاس” الذي أجبرته إصابة عضلية على ترك مكانه في الدقائق الـ 15 الأخيرة من اللقاء للحارس الإسباني القادم من إشبيلية في الصيف الماضي “سيرجيو ريكو”.

وبعد مشاركة ريكو بدقائق قليلة، تضاعفت محاولات باريس سان جيرمان على مرمى أتلانتا بقيادة البديل “كيليان مبابي” الذي شارك محل آندير هيريرا.

ونجح باريس في خطف هدف التعديل عند الدقيقة 90 بواسطة لاعب الوسط البرازيلي “ماركينيوس” بعد تلقيه عرضية نيمار أرسلها من الجهة اليسرى.

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وفي الدقيقة 93 أضاف البديل الخامس والأخير في هذه المباراة لباريس “موتينج” الهدف الثاني لفريقه بمتابعة مميزة لتمريرة عرضية من كيليان مبابي داخل منطقة الستة ياردات، ومن نفس الجهة “اليسرى”.

وتسبب هدف موتينج في فرحة هستيرية غير عادية للاعبي باريس سان جيرمان، وصدمة غير عادية للاعبي ومدرب أتلانتا بعدما كانوا على بُعد 5 دقائق فقط من ترشح تاريخي إلى نصف النهائي.

وينتظر باريس سان جيرمان الفائز من مواجهة “أتلتيكو مدريد ولايبزيج” التي ستقام غدًا الخميس على “ملعب خوسيه الفالادي” التابع لنادي سبورتينج لشبونة.

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باريس سان جيرمان 2-1 أتالانتا

????️ملعب النور (لشبونة – البرتغال)

????دوري أبطال أوروبا (دور 8 – ربع النهائي)

انتهت

ملخص مباراة باريس سان جيرمان وأتلانتا

أصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365

???????? تشكيلة باريس سان جيرمان: كيلور نافاس – تياجو سيلفا – كيهرير – كيمبيبي – بيرنات – إدريسا جاي – ماركينيوس – آندير هيريرا – سارابيا – إيكاردي – نيمار.

كيلور نافاس – تياجو سيلفا – كيهرير – كيمبيبي – بيرنات – إدريسا جاي – ماركينيوس – آندير هيريرا – سارابيا – إيكاردي – نيمار. يتواجد على دكة البدلاء “كيليان مبابي” العائد من إصابة خطيرة تعرض لها في نهائي كأس فرنسا الشهر الماضي.

???????? تشكيلة اتلانتا: سبورتيلو – كالدارا – تولوي – دجيمسيتي – جوسينس – فرولير – دي رون – هاتيبور – آليخاندرو جوميز – باساليتش – دوفان زاباتا

سبورتيلو – كالدارا – تولوي – دجيمسيتي – جوسينس – فرولير – دي رون – هاتيبور – آليخاندرو جوميز – باساليتش – دوفان زاباتا ???????????????????????????? يدير هذا اللقاء الحكم الانجليزي أنتوني تايلور.

???????? قبل بداية المباراة ظهر عدد من مشجعي نادي اتلانتا خارج ملعب دالوش في لشبونة

جمهور اتلانتا متحمس ولديه ثقة في تمكن فريقه من تجاوز باريس والتأهل إلى نصف النهائي

اتلانتا حقق معجزة هذا الموسم بالتأهل إلى الادوار الاقصائية بعد تعرضه للخسارة في أول ثلاث مباريات من دور المجموعات، وهو ما يحدث لأول مرة في التاريخ

وتمكن اتلانتا من هزيمة فالنسيا الاسباني في مجموع مباراتي الذهاب والاياب بنتيجة عريضة ..

لن يكون اتلانتا بالخصم السهل أبدًا.. وحذاري لباريس سان جيرمان من خروج جديد من دور الثمانية الذي يشكل عقدة بالنسبة للفريق فلم يمر ابدًا إلى نصف النهائي رغم كل ما انفقه من اموال برعاية القطري ناصر الخليفي.

???? صافرة بداية الشوط الأول..

1″ بداية سريعة جدًا للقاء..خاصة من باريس الذي يحاول انهاء الملحمة مبكرًا..

2″ أوووووووه…نيمار يهدر إنفراد صريح، ويضع الكرة جوار القائم الأيسر بشكل غريب، بعد اختراقه من العمق الدفاعي لاتلانتا.

3″ ماذا اهدرت يا نيمار؟!!! فرصة سهلة جدًا..

12″ أوووووووووووه…كيلور نافاس يزيح هدف مؤكد من على خط المرمى بلمسة مذهلة بأطراف أصابعه بعد كرة رأسية صعبة ذهبت على أقصى الزاوية اليسرى.. يا لها من ردة فعل!

22″ رفائيل تولوي يُبعد تمريرة عرضية خطيرة جدًا من سارابيا ، كانت في طريقها نحو إيكاردي داخل منطقة الجزاء..

27″ باباباباباباابا………………

27″ ⚽️ جووووووووووووووووووووول…باساليتش يُسجل هدف التقدم لاتلانتا بتصويبة مقوسة بالقدم اليسرى ذهبت على أقصى يمين كيلور نافاس.

27″ ???? صنع الهدف دوفان زاباتا ، بتمريرة جميلة نحو باساليتش داخل منطقة الجزاء..

28″ الآن باريس يدفع ثمن استهتار نيمار في الدقائق الأولى.

28″ أووووووه…نيمار يراوغ ويموه ويتلاعب بمدافعي اتلانتا ، ويطلق تصووويبة بووووووووووم…من على خط الـ 18، تذهب على أقصى يمين الحارس تمر جوار القائم بياردة واحدة..يا لها من فرصة!

29″ مباراة مفتوحة .. لا يوجد تقيد بتكتيك، كل طرف يريد انهاء اللعبة في الـ 90 دقيقة.

35″ نيمااااااار….ينفذ ركلة ثابتة بالقدم اليمنى من حوالي 25 ياردة، تمر مقوسة من فوق الحائط البشري، لكن الحارس يتفطن لها ويمسكها من الزاوية اليمنى.

37″ ???? بطاقة صفراء للاعب اتلانتا “دجيمسيتي”.

40″ سارابيا يمرر عرضية جميلة من الرواق الأيسر بعد حصوله على كرة بينية من نيمار.. لكن إيكاردي يصل متأخرًا لاستقبال عرضية سارابيا لتمر من امامه وتضيع الفرصة.

42″ فرصة فرصة فرصة……..غير معقول يا نيمار!!! خطأ دفاعي قاتل من هاتيبور في إعادة الكرة من وسط الملعب، يخطفها نيمار ويضع نفسه في شبه انفراد مع الحارس، لكنه يتسرع في التسديد بالقدم اليسرى فوق العارضة تذهب في المدرجات!!

45″ واضح تأثر باريس سان جيرمان بغياب ماركو فيراتي عن هذه المباراة.. اتلانتا يستحوذ على خط الوسط كيفما شاء..

45+1″ دقيقة واحدة وقت بدل من ضائع..

45+1″ ???? بطاقة صفراء للاعب اتلانتا فرولير.

45+1″ ???? صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم اتلانتا..

تقدم مُستحق لاتلانتا رغم الفرص الكثيرة التي ضاعت من باريس سان جيرمان .. وذلك بسبب النجاعة الكبيرة في مستوى الفريق.

لكن لا يوجد حجة أو عذر لدى باريس سان جيرمان الذي يمتلك تشكيلة أساسية واحتياطية متكاملة وعلى أعلى مستوى.. غياب فيراتي لا يعني أي شيء.

???? الشوط الثاني

46″ اتلانتا يواصل خنق عناصر باريس سان جيرمان في وسط الملعب..

48″ أسلوب لعب اتلانتا الضاغط سيضطر توماس توخيل لاجراء تغييرات كثيرة مبكرة لتحسين اللياقة البدنية لوسط الملعب..

50″ ???? بطاقة صفراء ثالثة لاتلانتا من نصيب “دي رون”.

57″ ???? تدخل قوي من اندير هيريرا على آليخاندرو جوميز.. والحكم يشهر بطاقة صفراء لهيريرا..

58″ ???? أووووووووووووه…اتلانتا كاد يفعلها من جديد ويسجل الهدف الثاني إثر الركلة الحرة المباشرة التي تحصل عليها آليخاندرو جوميز من هيريرا قبل دقيقة واحدة.. نفذت من آليخاندرو على رأس “فرولير” الذي مَهد الكرة نحو صاحب الرقم 19 “دجيمسيتي” ليسدد بلمسة واحدة بالقدم اليسرى جوار القائم الأيمن بقليل.. الرقابة معدومة من مدافعي باريس!!

59″ ???? تغيير مزدوج في تشكيلة اتلانتا الآن.. نزول مالينوفسكي وبالومينو بدلاً من آليخاندرو جوميز وديجمسيتي.

60″ ???? التغيير الأول لباريس سان جيرمان بمشاركة “كيليان مبابي” بدلاً من سارابيا.

60″ ???? تولوي يحصل على شارة قيادة اتلانتا بعد خروج آليخاندرو جوميز.

67″ ???? القائد تولوي يتعرض لبطاقة صفراء..

69″ مستوى باريس سان جيرمان تحسن كثيرًا من بعد نزول مبابي..

69″ ???? لويس موريل يأخذ مكان ماريو باساليتش صاحب الهدف الوحيد في هذه المباراة حتى الآن..

70″ ???? أوووووووووه!! كيلور نافاس يشكو من إصابة عضلية، ويطلب الخروج.. متاعب باريس سان جيرمان تتضاعف..

72″ ❌ توماس توخيل يقرر إيقاف عملية استبدال كيلور نافاس ويطلب من الحارس البديل “سيرخيو ريكو” القادم من إشبيلية في الميركاتو الصيفي 2019 الجلوس على دكة البدلاء من جديد..

72″ ♻️ أثناء استعداد سيرخيو ريكو للنزول بدلاً من كيلور نافاس، قام توخيل بتغييرين هجوميين.

72″ ???? مشاركة جوليان دراكسلر بدلاً من آندير هيريرا في تشكيلة باريس

72″ ???? مشاركة لياندرو باريديس بدلاً من إدريسا جانا جاي

76″ ???? بطاقة صفراء للياندرو باريديس بعد دقائق من مشاركته!!

76″ فرصة ضائعة من كيليان مبابي، كان لديه خيار للتمرير بدل التسديد بهذا الشكل السيء..

77″ أوووووووووه..نيمار يحصل على كرة داخل منطقة جزاء اتلانتا ويراوغ بـ “البدال” ويسدد كرة ضعيفة جدًا بباطن قدمه اليمنى في يد حارس المرمى سهلة!

78″ ضربة من دي رون لنيمار .. الحكم لم يحتسب أي شيء..

79″ أووووووووو..نيمار يمرر في العمق الدفاعي نحو مبابي الذي تسلم ومهد لنفسه وسدد كرة أرضية ضعيفة في يد الحارس..

79″ ???? توماس توخيل يضع حدًا لاستمرار كيلور نافاس ويسحبه ليشرك “سيرخيو ريكو”.

79″ ???? تغيير خامس لباريس سان جيرمان بنزول “تشوبو موتينج” بدلاً من المخيب ماورو إيكاردي.

81″ لا لا لا لا لا لا .. فرصة لا تضيع!!!!…انها أخطر فرص الشوط الثاني على الإطلاق، مبابي انفرد بحارس مرمى اتلانتا، لكنه تأخر في التسديد ليتدخل عليه مدافع اتلانتا البديل “ بالومينو ” ويُبعد التسديدة إلى ركنية..

” ويُبعد التسديدة إلى ركنية.. 81″ تدخل رهيب من بالومينو الحقيقة. في توقيت مثالي جدًا

82″ ???? تغيير مزدوج في صفوف اتلانتا بنزول “كاستانيا ودا ريفا” بدلاً من جونيس ودوفان زاباتا.

85″ ???? بطاقة صفراء للاعب بالومينو..

85″ خمس دقائق ويتحقق الحلم الكبير لاتلانتا..

88″ باريس سان جيرمان مستحوذ.. ويستحق هدف التعادل بصراحة!!

90″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووووووووول…هدف التعادل 1/1 بواسطة ماركينيوس!! يا لها من ليلة!!

90″ ???? موتينج يمرر كرة عرضية جميلة داخل منطقة جزاء اتلانتا نحو نيمار، يتسلمها البرازيلي ويحولها عرضية داخل الستة ياردات نحو ماركينيوس القادم من الخلف إلى الأمام دون رقابة ليودع الكرة في الشباك..

90+5″ ???? الحكم يضيف خمس دقائق كوقت بدل من ضائع..

90+3″ ⚽️ جووووووووووووووووووووووووووول…موتينج يُسجل الهدف الثاني ويحقق الريمونتادا لباريس سان جيرمان..جنون!!!!

90+3″ مبابي كان صاحب تمريرة الهدف .. وضع عرضية جميلة داخل منطقة الستة ياردات من الجهة اليسرى أمام البديل الأخير لباريس في هذه المباراة “تشوبو موتينج” ليودعها في الشباك..

90+3″ فرحة جنونية من المدرب توماس توخيل!! انقلاب في ملعب المباراة..

اللقطات الأخيرة في هذه المباراة المجنونة

90+6″ إنفرااااااااااااد .. لويس موريل كان وجهًا لوجه مع ريكو، لكنه تلعثم وتعثر وخسر الكرة بشكل غريب جدًا.. نزوله كان غلطة من جاسبريني!

90+7″ صافرة نهاية اللقاء بفوز باريس سان جيرمان 1/2..

باريس للأمانة فعل كل شيء في كرة القدم خلال الشوط الثاني..

تغييرات توماس توخيل وإدارته للمباراة كانت أفضل بمراحل من جاسبريني الذي قام بتغييرات لمجرد التغيير فقط دون أي تخطيط.

مبروك لباريس سان جيرمان .. وحظ أوفر لكل أولئك الذين تعلقوا باتلانتا خلال هذا الموسم الاستثنائي.

نراكم في مباراة الغد بين لايبزيج وأتلتيكو مدريد. ????

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