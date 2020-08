صورة | مهاجم تشيلسي الجديد يتجول مع صديقته في شوارع لندن

شوهد مهاجم تشيلسي تيمو فيرنر اليوم الثلاثاء في وسط مدينة لندن، وهو يتجول برفقة صديقته الألمانية جوليا ناجلر البالغة من العمر 23 عاما، قبل بداية موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

انضم المهاجم الألماني إلى تشيلسي في صفقة وصلت قيمتها إلى 47.5 مليون جنيه إسترليني من لايبزيج الألماني، بعد تألقه في البوندسليجا ودوري أبطال أوروبا

وزار الشاب البالغ من العمر 24 عامًا مطعم نوفيكوف في حي مايفير بوسط لندن، والذي سبق وأن زاره زميله الجديد في تشيلسي حكيم زياش، في يوليو الماضي عقب انتقاله لصفوف البلوز قادما من أياكس أمستردام الهولندي.

ويعتبر مطعم نوفيكوف، أحد المطاعم المشاركة في حملة “Eat Out To Help Out”، حيث ستقوم حكومة المملكة المتحدة بدفع 50 في المائة من جميع تكاليف الطعام والمشروبات غير الكحولية بين يومي الاثنين والأربعاء في أغسطس، وقام مشاهير آخرون مثل هاري كين وديلي آلي بزيارة المطعم.

وشوهد تيمو فيرنر برفقة صديقته للمرة الأولى عام 2017، فهي طالبة جامعية بمدينة شتوتجارت، وتواجدت في المدرجات لدعم فيرنر خلال مونديال روسيا 2018، وعلى ما يبدو أنها ستتواجد معه في لندن لدعمه في بداية موسمه الأول بفريق تشيلسي.

